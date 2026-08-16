¡Una caída le cuesta la Clásica de Hamburgo a Isaac del Toro!

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, quedó sin apoyo en los últimos 12 kilómetros llanos de la Clásica de Hamburgo de este domingo 16 de agosto

Isaac del Toro pierde la Clásica de Hamburgo | Reuters

Isaac del Toro rozó la victoria en la Clásica de Hamburgo 2026, pero el esfuerzo de una carrera marcada por los contratiempos terminó por pasarle factura en el tramo definitivo. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en el lugar 43, a seis segundos de Paul Magnier, quien se quedó con el triunfo en la jornada de este domingo 16 de agosto.

La prueba alemana exigió al máximo al ciclista de Ensenada desde la primera mitad. Una caída obligó a Isaac del Toro a detenerse para recibir asistencia y trabajar en su reincorporación al grupo principal. Cuando parecía recuperar el ritmo, otro problema apareció a 71.8 kilómetros de la llegada, momento en el que tuvo que cambiar de bicicleta antes de continuar con la persecución.

Los incidentes no frenaron al mexicano, que consiguió mantenerse entre los corredores importantes cuando la carrera entró en la zona de mayor exigencia. Los ascensos al Waseberg redujeron el grupo y elevaron el ritmo, mientras la fuga perdía terreno ante el empuje del pelotón. El pedalista azteca encontró su oportunidad en los kilómetros finales y comenzó a avanzar posiciones dentro del grupo principal.

El golpe de autoridad llegó a poco más de 15 kilómetros de la meta. Isaac del Toro aceleró, alcanzó a los escapados y pasó del quinto al segundo lugar antes de tomar la cabeza de carrera. El movimiento rompió el grupo y dejó a varios de los favoritos sin opciones inmediatas de responder, por lo que ‘Torito’ quedó en una posición inmejorable para buscar el triunfo.

Sin embargo, la situación cambió en los kilómetros siguientes. Isaac del Toro cedió la punta mientras volteaba hacia atrás en busca de sus compañeros, pero el respaldo del UAE Team Emirates-XRG no apareció con la fuerza necesaria para mantener el ritmo. El mexicano perdió algunos metros respecto a los líderes y terminó fuera de la disputa por el triunfo, aunque se mantuvo como el mejor clasificado de su equipo.

Paul Magnier aprovechó el reagrupamiento para definir la carrera con su velocidad. El francés del Soudal Quick-Step cruzó primero con un registro de 4:17:55, mientras Mike Teunissen y Laurence Pithie completaron el podio. El resultado significó el triunfo número 31 de la carrera del francés y confirmó su capacidad para imponerse en un cierre de alta tensión.

Para Isaac del Toro, la Clásica de Hamburgo deja una actuación de contrastes: el resultado final no refleja el protagonismo que tuvo en los kilómetros decisivos, pero su capacidad para recuperarse de una caída, cambiar de bicicleta y después atacar hasta colocarse en la punta volvió a demostrar su capacidad competitiva. El mexicano cerró así su primera carrera del WorldTour tras el Tour de Francia, mientras Paul Magnier se quedó con una victoria construida en el sprint final.

Clasificación general de la Clásica de Hamburgo 2026

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 4:17:55 2 Mike Teunissen XDS Astana Team +0:00 3 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 4 Paul Penhoët Groupama – FDJ United +0:00 5 Henri Uhlig Alpecin – Premier Tech +0:00 6 Milan Fretin Cofidis +0:00 7 Noah Hobbs EF Education – EasyPost +0:00 8 Huub Artz Uno-X Mobility +0:00 9 Søren Wærenskjold Lotto Intermarché +0:00 10 Arnaud De Lie Lotto Intermarché +0:00 11 Axel Laurance Netcompany INEOS +0:00 12 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team +0:00 13 Alexis Renard Cofidis +0:00 14 Orluis Aular Movistar Team +0:00 15 Filippo Fiorelli Team Visma | Lease a Bike +0:00 16 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets +0:00 17 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets +0:00 18 Matej Mohorič Bahrain – Victorious +0:00 19 Sakarias Koller Løland Movistar Team +0:00 20 Jon Barrenetxea Uno-X Mobility +0:00 21 Axel Huens Groupama – FDJ United +0:00 22 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech +0:00 23 Sean Flynn Team Picnic PostNL +0:00 24 Aaron Gate XDS Astana Team +0:00 25 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets +0:00 26 Marco Haller Tudor Pro Cycling Team +0:00 27 Davide Toneatti XDS Astana Team +0:00 28 Samuel Watson Netcompany INEOS +0:00 29 Jake Stewart NSN Cycling Team +0:00 30 Marijn van den Berg EF Education – EasyPost +0:00 31 Vlad Van Mechelen Bahrain – Victorious +0:00 32 Alex Kirsch Cofidis +0:00 33 Jonas Rutsch Lotto Intermarché +0:00 34 Dylan Teuns Cofidis +0:00 35 Loe van Belle Team Visma | Lease a Bike +0:00 36 Pietro Mattio Team Visma | Lease a Bike +0:00 37 Louis Barré Team Visma | Lease a Bike +0:00 38 Thibaud Gruel Groupama – FDJ United +0:00 39 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:00 40 Danny van Poppel Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 41 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike +0:00 42 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe +0:06 43 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +0:00 44 Owain Doull Team Visma | Lease a Bike +0:00 45 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step +0:13 46 Luke Lamperti EF Education – EasyPost +0:15 47 Senna Remijn Alpecin – Premier Tech +0:00 48 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +0:21 49 Kevin Geniets Groupama – FDJ United +0:30 50 Kim Heiduk Netcompany INEOS +0:32

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