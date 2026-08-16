¡Una caída le cuesta la Clásica de Hamburgo a Isaac del Toro!

Publicado por Leonardo Méndez

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, quedó sin apoyo en los últimos 12 kilómetros llanos de la Clásica de Hamburgo de este domingo 16 de agosto

Isaac del Toro pierde la Clásica de Hamburgo | Reuters

Isaac del Toro rozó la victoria en la Clásica de Hamburgo 2026, pero el esfuerzo de una carrera marcada por los contratiempos terminó por pasarle factura en el tramo definitivo. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en el lugar 43, a seis segundos de Paul Magnier, quien se quedó con el triunfo en la jornada de este domingo 16 de agosto. 

La prueba alemana exigió al máximo al ciclista de Ensenada desde la primera mitad. Una caída obligó a Isaac del Toro a detenerse para recibir asistencia y trabajar en su reincorporación al grupo principal. Cuando parecía recuperar el ritmo, otro problema apareció a 71.8 kilómetros de la llegada, momento en el que tuvo que cambiar de bicicleta antes de continuar con la persecución.

Los incidentes no frenaron al mexicano, que consiguió mantenerse entre los corredores importantes cuando la carrera entró en la zona de mayor exigencia. Los ascensos al Waseberg redujeron el grupo y elevaron el ritmo, mientras la fuga perdía terreno ante el empuje del pelotón. El pedalista azteca encontró su oportunidad en los kilómetros finales y comenzó a avanzar posiciones dentro del grupo principal.

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El golpe de autoridad llegó a poco más de 15 kilómetros de la meta. Isaac del Toro aceleró, alcanzó a los escapados y pasó del quinto al segundo lugar antes de tomar la cabeza de carrera. El movimiento rompió el grupo y dejó a varios de los favoritos sin opciones inmediatas de responder, por lo que ‘Torito’ quedó en una posición inmejorable para buscar el triunfo.

Sin embargo, la situación cambió en los kilómetros siguientes. Isaac del Toro cedió la punta mientras volteaba hacia atrás en busca de sus compañeros, pero el respaldo del UAE Team Emirates-XRG no apareció con la fuerza necesaria para mantener el ritmo. El mexicano perdió algunos metros respecto a los líderes y terminó fuera de la disputa por el triunfo, aunque se mantuvo como el mejor clasificado de su equipo.

Paul Magnier aprovechó el reagrupamiento para definir la carrera con su velocidad. El francés del Soudal Quick-Step cruzó primero con un registro de 4:17:55, mientras Mike Teunissen y Laurence Pithie completaron el podio. El resultado significó el triunfo número 31 de la carrera del francés y confirmó su capacidad para imponerse en un cierre de alta tensión.

Para Isaac del Toro, la Clásica de Hamburgo deja una actuación de contrastes: el resultado final no refleja el protagonismo que tuvo en los kilómetros decisivos, pero su capacidad para recuperarse de una caída, cambiar de bicicleta y después atacar hasta colocarse en la punta volvió a demostrar su capacidad competitiva. El mexicano cerró así su primera carrera del WorldTour tras el Tour de Francia, mientras Paul Magnier se quedó con una victoria construida en el sprint final.

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Clasificación general de la Clásica de Hamburgo 2026

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Paul MagnierSoudal Quick-Step4:17:55
2Mike TeunissenXDS Astana Team+0:00
3Laurence PithieRed Bull – BORA – hansgrohe+0:00
4Paul PenhoëtGroupama – FDJ United+0:00
5Henri UhligAlpecin – Premier Tech+0:00
6Milan FretinCofidis+0:00
7Noah HobbsEF Education – EasyPost+0:00
8Huub ArtzUno-X Mobility+0:00
9Søren WærenskjoldLotto Intermarché+0:00
10Arnaud De LieLotto Intermarché+0:00
11Axel LauranceNetcompany INEOS+0:00
12Luca MozzatoTudor Pro Cycling Team+0:00
13Alexis RenardCofidis+0:00
14Orluis AularMovistar Team+0:00
15Filippo FiorelliTeam Visma | Lease a Bike+0:00
16Lukáš KubišUnibet Rose Rockets+0:00
17Matyáš KopeckýUnibet Rose Rockets+0:00
18Matej MohoričBahrain – Victorious+0:00
19Sakarias Koller LølandMovistar Team+0:00
20Jon BarrenetxeaUno-X Mobility+0:00
21Axel HuensGroupama – FDJ United+0:00
22Jonas GeensAlpecin – Premier Tech+0:00
23Sean FlynnTeam Picnic PostNL+0:00
24Aaron GateXDS Astana Team+0:00
25Tomáš KopeckýUnibet Rose Rockets+0:00
26Marco HallerTudor Pro Cycling Team+0:00
27Davide ToneattiXDS Astana Team+0:00
28Samuel WatsonNetcompany INEOS+0:00
29Jake StewartNSN Cycling Team+0:00
30Marijn van den BergEF Education – EasyPost+0:00
31Vlad Van MechelenBahrain – Victorious+0:00
32Alex KirschCofidis+0:00
33Jonas RutschLotto Intermarché+0:00
34Dylan TeunsCofidis+0:00
35Loe van BelleTeam Visma | Lease a Bike+0:00
36Pietro MattioTeam Visma | Lease a Bike+0:00
37Louis BarréTeam Visma | Lease a Bike+0:00
38Thibaud GruelGroupama – FDJ United+0:00
39Aimé De GendtPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+0:00
40Danny van PoppelRed Bull – BORA – hansgrohe+0:00
41Tim RexTeam Visma | Lease a Bike+0:00
42Mick van DijkeRed Bull – BORA – hansgrohe+0:06
43Isaac del ToroUAE Team Emirates – XRG+0:00
44Owain DoullTeam Visma | Lease a Bike+0:00
45Jasper StuyvenSoudal Quick-Step+0:13
46Luke LampertiEF Education – EasyPost+0:15
47Senna RemijnAlpecin – Premier Tech+0:00
48António MorgadoUAE Team Emirates – XRG+0:21
49Kevin GenietsGroupama – FDJ United+0:30
50Kim HeidukNetcompany INEOS+0:32

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