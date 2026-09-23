¡Sigue líder de la general! Juan Sebastián Molano completa el podio en la segunda etapa del CRO Race
Al boyacense no le alcanzó para la primera posición este miércoles, pero por fortuna sigue siendo líder de la clasificación general.
Este miércoles 23 de septiembre se disputó la segunda etapa de la CRO Race. Fueron 114.5 kilómetros de recorrido entre Biograd na Moru y Novalja, 2 puertos de montaña: el primero de segunda y el restante de tercera le dieron emoción a la fracción, sin embargo todo iba a quedar para el sprint final, donde se esperaba protagonismo de del colombiano Juan Sebastián Molano.
Pues bien, después de todo el desgaste y el recorrido hasta Novalja, todo se iba a definir en el sprint. Allí, como suele suceder en este tipo de jornadas, se empezaron a posicionar cada uno de los embaladores de los equipos. Sin embargo Carl-Frederik Bévort se quedó con el triunfo, el del Uno-X-Mobility le ganó el pulso a sus rivales.
En la segunda posición cruzó la meta el local Nicolas Gojkovic (Pogi Team Gusto Ljubljana), luego apareció Juan Sebastián Molano, el colombiano del UAE Team Emirates – XRG fue tercero este miércoles 23 de septiembre, la buena noticia para el oriundo de Paipa, Boyacá es que continúa liderando la clasificación general de la competición.
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Clasificación de la etapa 2 del CRO Race
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Carl-Frederik Bévort (UXM)
|2:42:08
|2.
|Nicolas Gojkovic (PTG)
|” +6″
|3.
|Juan Molano (COL) (UAE)
|” +4″
|4.
|Lorenzo De Longhi (COF)
|“
|5.
|Davide Donati (RBH)
|“
Clasificación general del CRO Race
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Juan Molano (COL) (UAE)
|6:40:00
|2.
|Carl-Frederik Bévort (UXM)
|0:04
|3.
|Sam Maisonobe (COF)
|0:07
|4.
|Nicolas Gojkovic (PTG)
|0:08
|5.
|Paul Magnier (SQS)
|“