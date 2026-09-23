¡Sigue líder de la general! Juan Sebastián Molano completa el podio en la segunda etapa del CRO Race

Al boyacense no le alcanzó para la primera posición este miércoles, pero por fortuna sigue siendo líder de la clasificación general.

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano (DAVID PINTENS / BELGA / AFP)

Este miércoles 23 de septiembre se disputó la segunda etapa de la CRO Race. Fueron 114.5 kilómetros de recorrido entre Biograd na Moru y Novalja, 2 puertos de montaña: el primero de segunda y el restante de tercera le dieron emoción a la fracción, sin embargo todo iba a quedar para el sprint final, donde se esperaba protagonismo de del colombiano Juan Sebastián Molano.

Pues bien, después de todo el desgaste y el recorrido hasta Novalja, todo se iba a definir en el sprint. Allí, como suele suceder en este tipo de jornadas, se empezaron a posicionar cada uno de los embaladores de los equipos. Sin embargo Carl-Frederik Bévort se quedó con el triunfo, el del Uno-X-Mobility le ganó el pulso a sus rivales.

En la segunda posición cruzó la meta el local Nicolas Gojkovic (Pogi Team Gusto Ljubljana), luego apareció Juan Sebastián Molano, el colombiano del UAE Team Emirates – XRG fue tercero este miércoles 23 de septiembre, la buena noticia para el oriundo de Paipa, Boyacá es que continúa liderando la clasificación general de la competición.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Sebastián Molano gana la etapa 1 de la CRO Race 2026 tras imponerse al sprint

Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) wins the 2nd stage of @cro_race in Novalja, his maiden pro victory! 👏🇩🇰 Huge result also by the young Croat of Pogi Team, Nico Gojkovic: 2nd place. Molano was 3rd and remains race leader.#CRORace pic.twitter.com/uFA6cUZ87r — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 23, 2026

Clasificación de la etapa 2 del CRO Race

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Carl-Frederik Bévort (UXM) 2:42:08 2. Nicolas Gojkovic (PTG) ” +6″ 3. Juan Molano (COL) (UAE) ” +4″ 4. Lorenzo De Longhi (COF) “ 5. Davide Donati (RBH) “

Clasificación general del CRO Race

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Juan Molano (COL) (UAE) 6:40:00 2. Carl-Frederik Bévort (UXM) 0:04 3. Sam Maisonobe (COF) 0:07 4. Nicolas Gojkovic (PTG) 0:08 5. Paul Magnier (SQS) “

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