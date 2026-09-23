¿Nuevo maillot en el ciclismo? La propuesta que espera aprobación de la UCI

El ciclismo profesional podría tener una nueva clasificación para corredores locales. La propuesta avanza, aunque genera rechazo entre los equipos.

Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar con malliots | AFP y Reuters.

El ciclismo profesional podría incorporar próximamente una nueva clasificación en las vueltas por etapas nacionales. El Professional Cycling Council (PCC) aprobó el principio de crear un maillot destinado al corredor mejor clasificado de la nacionalidad del país anfitrión, aunque la implementación de esta iniciativa todavía depende de una aprobación definitiva por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La propuesta fue aprobada durante la reunión del PCC celebrada en Aigle, Suiza, los días 1 y 2 de septiembre. La iniciativa contempla que los organizadores de las carreras por etapas puedan crear esta clasificación adicional y entregar un maillot distintivo al mejor corredor local. Sin embargo, su utilización no sería obligatoria, por lo que cada competencia podría decidir si incorpora o no esta modalidad.

La propuesta todavía debe ser aprobada por la UCI

El siguiente paso será la reunión del Comité de Dirección de la UCI, que tiene lugar en Montreal durante el Mundial de Ciclismo de 2026. Hasta el momento, el organismo rector del ciclismo mundial tampoco ha establecido las condiciones definitivas bajo las cuales funcionaría esta nueva clasificación.

La propuesta fue presentada por la Association Internationale des Organisateurs de Courses Cyclistes (AIOCC) y contó con el respaldo de la propia UCI y de la Cyclistes Professionnels Associés (CPA), sindicato que representa a los corredores. Sin embargo, no hubo consenso entre todos los actores del ciclismo profesional.

Los equipos se opusieron por el impacto en los patrocinadores

De acuerdo con un informe de la International Association of Professional Cycling Teams (AIGCP), obtenido por Escape Collective, los equipos profesionales masculinos y femeninos votaron en contra de la propuesta. El principal punto de desacuerdo está relacionado con el espacio comercial que tendría el nuevo maillot.

La preocupación de los equipos radica en que una camiseta de clasificación llevaría la marca del organizador de la carrera. En consecuencia, el corredor que la porte tendría una menor exposición de los patrocinadores de su equipo durante las etapas, algo que podría tener repercusiones comerciales para las estructuras profesionales.

Según el informe de la AIGCP, los equipos consideran que cualquier reducción de visibilidad para sus socios comerciales puede afectar el valor que reciben a cambio de su inversión. En un deporte en el que gran parte de las estructuras dependen de los ingresos provenientes de sus patrocinadores, el espacio disponible en los maillots tiene una importancia económica significativa.

Una clasificación opcional para los organizadores

Pese a la oposición de los equipos, la iniciativa logró avanzar dentro del PCC. Como parte del paquete planteado para compensar a las estructuras profesionales, se contemplan beneficios como habitaciones adicionales de hotel y pases VIP para los equipos durante las competencias.

Uno de los aspectos clave es que la clasificación sería opcional. Esto significa que no todas las vueltas por etapas tendrían que implementar el nuevo maillot. Los organizadores podrían decidir si consideran conveniente añadir esta competición, por lo que su presencia y características podrían variar de una carrera a otra.

La propuesta forma parte de un paquete más amplio de modificaciones que actualmente se analizan en el ciclismo profesional. Por ahora, el nuevo maillot para el mejor corredor de la nacionalidad anfitriona no puede darse por aprobado de manera definitiva, ya que todavía necesita el visto bueno del Comité de Dirección de la UCI para convertirse en una medida oficial.

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