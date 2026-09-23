Javier Aguirre rechazó ofertas del fútbol mexicano para dirigir al Valencia

El ‘Vasco’ se muestra ilusionado previo a viajar a Europa, asumiendo el reto de salvar al Valencia, en lo que podría ser el último equipo como DT

Javier Aguirre viajó este miércoles a España para asumir su nuevo reto profesional, el ser el entrenador del Valencia. Previo a tomar el vuelo a Europa, el entrenador dijo que estuvo cerca del retiro y tomó esta oferta sobre otras que tenía, incluyendo una del fútbol mexicano.

“Tengo ganas de ayudar, trabajar. Esta ocasión se dio todo: no tenía equipo, me llamaron y lo arreglamos en 5 minutos“, aseguró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que aseguró que el fútbol y ser entrenador se ha convertido en una ‘adicción’. “Lo hablaba con Silvia: estábamos en el limbo, de dejarlo todo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de varios países, incluyendo México. Decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos mucho arraigo, mis hijos estudiaron ahí y estuve 15 temporadas. Va a ser un buen colofón para mi carrera“.

Sobre las razones por las que aceptó llegar al banquillo de Mestalla, Aguirre comentó: “Es un equipo importantísimo, un histórico. Intentar hacerlo bien. Creo que es una oportunidad que me llega en buen momento. Estoy muy tranquilo, relajado, ocupado en mí y mi familia. Voy a darlo todo”.

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El Valencia es penúltimo en LaLiga tras siete jornadas. Despidieron a Carlos Corberán tras apenas cinco jornadas, tras lo cual vencieron al Alavés, su única victoria hasta ahora, y cayeron ante la Real Sociedad. Pese al mal inicio, Aguirre confía en salir de los puestos del descenso

“Ya vi los siete partidos que han jugado. Hay material de sobra para trabajar bien. Conozco la plaza, estuve 15 temporadas en España. Va a ser un bonito reto”.

En su carrera en el fútbol español, Aguirre tuvo éxito al salvar a equipos como el Osasuna, Zaragoza, Espanyol y Mallorca. Solo en su etapa en el Leganés no pudo mantener la categoría y tuvo opciones en la última jornada de 2020, quedándose a un gol del ‘milagro’ ante el Real Madrid. El ‘Vasco’ confía en su experiencia: “Nunca se garantiza nada, pero queda mucha Liga: 31 partidos, 90 puntos, más el plantel y las ganas que tengo. Hay muchos elementos para ser optimistas“.

Por último, Aguirre aseguró siempre hay presión en cada trabajo y dejó una de sus habituales joyas cuando habla con los medios. “Presión siempre hay. Ustedes tienen presión por estar aquí temprano para preguntarle a este güey, a ver de qué humor viene. Igual y me voy derecho y los mando a la chingada en su chamba. Presión todos tenemos y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español, fuerte, importante. Voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido 30 años en los banquillos”.

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¿Javier Aguirre llevará a jugadores mexicanos al Valencia?

Luis Flores y Andrés Guardado son los dos jugadores mexicanos que han militado en el Valencia. Aguirre pondera el buscar refuerzos del balompié azteca, pero tendrá que esperar a que abra el mercado.

“En este momento apenas voy aterrizando y ya se acabó el mercado de invierno. Voy a ver, sentarme con el director deportivo y ver lo que le falta al equipo. Veremos cómo está el presupuesto y el mercado. Tomaremos decisiones. No puedo adelantar nada“.

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