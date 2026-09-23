Dominicana vs Nicaragua: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Dominicana Nicaragua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

República Dominicana y Nicaragua se enfrentan por la jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026, en el comienzo de un nuevo desafío para dos selecciones que buscan continuar creciendo en la región. El encuentro se disputará en Santiago y pondrá frente a frente al equipo dirigido por Marcelo Neveleff y a una Azul y Blanco que atraviesa los primeros meses del ciclo de Juan Cruz Real. Ambos intentarán comenzar con un resultado positivo en un Grupo A que también integran Costa Rica, Curazao, Haití y Trinidad y Tobago.

República Dominicana afrontará la competencia con el desafío de medirse ante selecciones con mayor recorrido internacional y continuar con el desarrollo que ha experimentado su fútbol durante los últimos años. Marcelo Neveleff sigue al frente del proyecto dominicano y cuenta con una nómina en la que aparecen futbolistas con experiencia en el exterior como Junior Firpo, Pablo Rosario y Mariano Díaz, nombres que elevan las expectativas de un seleccionado que buscará hacerse fuerte como local.

Por su parte, Nicaragua llega a Santiago con ilusiones renovadas desde la llegada de Juan Cruz Real. El entrenador argentino fue presentado en abril y comenzó su ciclo con un empate 0-0 frente a Sudáfrica en mayo, seguido por una derrota 4-0 ante Paraguay en junio. La Nations League representará su primera competencia oficial al frente de la Azul y Blanco, dentro de un proceso que incorpora a varios futbolistas jóvenes y que tiene como objetivo construir una nueva base pensando a largo plazo en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

República Dominicana vs Nicaragua en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League?

República Dominicana y Nicaragua se enfrentan este jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas por la jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026, en el inicio del Grupo A de la Liga A.

¿Dónde ver en vivo República Dominicana vs Nicaragua por la Concacaf Nations League? TV y streaming

El encuentro entre República Dominicana y Nicaragua podrá seguirse a través de FOX, tanto por televisión como mediante las plataformas de streaming con derechos en cada país. A diferencia de los partidos de local, en este caso NicaSports no tiene los derechos para mostrar al seleccionado en calidad de visitante.

República Dominicana vs Nicaragua: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

República Dominicana afrontará un partido histórico, ya que será su estreno en la Liga A de la Concacaf Nations League. Marcelo Neveleff convocó a 23 futbolistas y armó una nómina con una marcada presencia internacional: aparecen Júnior Firpo, actualmente en Real Betis; Pablo Rosario, del Porto; y Mariano Díaz, del Alavés, además de Peter González, Juan Carlos Pineda, Dorny Romero y Edarlyn Reyes, entre otros. La selección dominicana tendrá además la ventaja de iniciar el torneo como local en el Estadio Cibao FC de Santiago.

Nicaragua llega con un escenario diferente y en pleno proceso de renovación con Juan Cruz Real. El argentino disputará sus primeros partidos oficiales al frente de la Azul y Blanco y tomó decisiones importantes para esta ventana, entre ellas dejar fuera a Juan Barrera, histórico referente de la selección que no faltaba a una convocatoria desde hacía 17 años. El entrenador aseguró que la puerta continúa abierta para el experimentado futbolista, pero la decisión refleja el comienzo de un recambio en un equipo que tendrá dos exigentes visitas consecutivas: primero República Dominicana y posteriormente Curazao.

¿Cómo se juega la Concacaf Nations League 2026 y cuántos equipos avanzan a cuartos de final?

La Liga A de la Concacaf Nations League 2026 está integrada por 12 selecciones distribuidas en dos grupos de seis. Cada equipo disputa cuatro encuentros ante rivales diferentes, dos como local y dos como visitante, por lo que no llega a enfrentarse contra todos los integrantes de su grupo durante esta primera fase. Los puntos obtenidos en esas cuatro jornadas determinan la posición final de cada selección.

Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a los cuartos de final, donde se suman las cuatro selecciones mejor ubicadas de Concacaf que ingresan directamente en esa instancia. Por eso, República Dominicana y Nicaragua tienen poco margen para dejar puntos en el camino: solamente dos de las seis selecciones del Grupo A conseguirán avanzar desde esta fase.

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