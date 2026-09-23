Javier Aguirre confía en Rafa Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana: “Está preparadísimo, le va a ir muy bien”

El entrenador habla de su sucesor en el banquillo tricolor antes de viajar a España para continuar su carrera como nuevo DT del Valencia

Tras concluir su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre decidió volver a España para el siguiente reto de su carrera, pero el ‘Vasco’ confía plenamente en su sucesor, Rafa Márquez, quien comienza su proceso con cuatro partidos en esta Fecha FIFA.

“Rafa y yo trabajamos muy bien dos años, sabe lo que le estimo y lo valoro. Sabe que cuenta conmigo para lo que sea”, declaró Aguirre el miércoles 23 de septiembre, previo a tomar el vuelo para ser el nuevo entrenador del Valencia.

Aguirre aplaudió la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de crear un plan a largo plazo para la Selección Mexicana. “La Federación hizo un gran proyecto a 6 años que Rafa lo va a culminar y está preparadísimo para llevarlo a cabo. Hay que apoyar, yo lo hago desde mi postura de aficionado. Empieza esta Fecha FIFA con algunos contratiempos normales: lesiones, bajas de juego. Vi su lista, me gusta. Hay una base muy importante. Está muy bien asesorado. Yo creo que le va a ir muy bien, le deseo lo mejor”.

En el Valencia, Aguirre estará acompañado por dos asistentes que inicialmente iban a estar con Rafa Márquez, Pol Lorente y Toni Amor. “Pol siempre ha estado conmigo y se va conmigo, también Toni Amor. Vine con siete elementos y me llevo a dos. Soy una persona que respeta procesos. Yo creo que no hay problema”.

Aguirre también mandó un mensaje de agradecimiento a la afición por el cariño mostrado durante el Mundial y que la experiencia fue el final perfecto para su carrera como entrenador en México.

“Fue fantástico el agradecimiento que he notado en la gente, es un común denominador. La gente agradece el mes maravilloso que le pudimos dar la gente del fútbol de México al país. Fue una alegría dentro de nuestros problemas y vicisitudes. Fue un bonito colofón de mi carrera en México”.

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Mora, el lógico nuevo 10 de México

Antes de tomar su vuelo a España, Claro Sports pudo saber que Gilberto Mora sería el heredero de la camiseta número 10 en estos primeros partidos, algo que Aguirre aplaude: “Gil es un crack. Un muchachito que en poquito tiempo estará fuera de México. Merece irse a Europa, a un gran equipo, lo va a hacer seguramente. ¿Quién mejor que él?”.

Javier Aguirre espera que vuelva el descenso al fútbol mexicano

El ahora entrenador del Valencia vuelve a España para evitar el descenso, algo que no se puede dar ahora en el fútbol mexicano, pero que Aguirre espera que vuelva pronto.

“Es un tema que lo hemos hablado hace años. Están trabajando en ello y sé que hay un trabajo para que esto vuelva a ser lo que fue en su día. Me consta que están trabajando, armando una estructura para que esto, en un corto plazo, vuelva a la normalidad”.

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