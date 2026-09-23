Checo Pérez advierte cierre complicado con Cadillac en 2026: “Todo está planeado para el año que viene”

El tapatío admite que Cadillac ya trabaja para 2027 y anticipa un final difícil de temporada, mientras busca mejorar la operación del equipo

El veterano espera obtener más información en las últimas carreras | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció que Cadillac ya tiene puesta la mirada en la temporada 2027 de Fórmula 1, una situación que puede hacer más complicado el cierre del campeonato actual para el equipo estadounidense. El piloto mexicano explicó que la prioridad ahora es comprender mejor el monoplaza y preparar la base técnica que permita dar un salto competitivo el próximo año.

El proyecto de Cadillac vive su primera temporada dentro de la máxima categoría y, de acuerdo con Checo, el equipo decidió no realizar grandes modificaciones durante 2026 para concentrar recursos en el desarrollo futuro. El mexicano consideró que la estrategia tomada por la escudería es la adecuada, aunque tendrá consecuencias en las últimas carreras del calendario. “Creo que, ante todo, en la comprensión del coche, para poder maximizar el rendimiento en todas las áreas, ya que no hemos podido introducir grandes mejoras esta temporada. Creo que todo está planeado para el año que viene. Y creo que definitivamente es la decisión correcta, lo que obviamente significa que serán unas últimas carreras muy dolorosas”, explicó Checo Pérez previo al Gran Premio de Azerbaiyán.

El objetivo es mejorar la operación antes del nuevo monoplaza

Más allá de los resultados inmediatos, Pérez señaló que Cadillac debe aprovechar las carreras restantes para fortalecer aspectos internos como la estrategia, las paradas en pits y la ejecución durante los fines de semana. El piloto mexicano considera que el aprendizaje obtenido en 2026 será importante para cuando llegue el nuevo coche. “Creo que, como equipo, debemos asegurarnos de ofrecer nuestros mejores fines de semana con lo que tenemos en cuanto a estrategia, paradas en boxes y la gestión global del fin de semana y de progresar continuamente. Esa es realmente la prioridad: asegurarnos de tener el equipo de carreras listo para que, cuando llegue el coche, podamos triunfar”, comentó el tapatío.

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Cadillac ha enfrentado dificultades para colocarse en la zona media de la parrilla y Pérez reconoció que una de las principales limitantes del monoplaza actual está relacionada con la resistencia aerodinámica. El mexicano explicó que el equipo todavía tiene áreas donde necesita encontrar rendimiento para competir con mayor regularidad.

Checo Pérez no espera milagros en el GP de Azerbaiyán

De cara al Gran Premio de Azerbaiyán, Cadillac contará con algunas novedades y Checo tendrá disponible un nuevo motor Ferrari. Sin embargo, el piloto mexicano aclaró que las características del circuito callejero de Bakú pueden limitar el impacto de esas mejoras debido a las debilidades actuales del coche. “Ahora mismo generamos mucha resistencia aerodinámica. Es una de nuestras mayores debilidades en este momento. Así que no espero milagros. Madrid supuso un buen paso adelante. Estuvimos muy cerca; estuvimos luchando contra los Williams. Tuvimos a Yuki detrás durante toda la carrera. Así que creo que fue un avance. Esperemos que aquí contemos con el nuevo motor, el nuevo motor Ferrari y ojalá podamos estar en la pelea y vivir una carrera caótica en Bakú”, afirmó Checo.

El piloto mexicano llega a un circuito donde ha conseguido buenos resultados en el pasado y considera que la clave será evitar errores en una pista que suele ofrecer oportunidades por sus características. Bakú combina largas rectas, zonas estrechas y factores externos como el viento, elementos que pueden cambiar el desarrollo de una carrera.

Bakú, una carrera donde pueden aparecer oportunidades

Pérez explicó que en Azerbaiyán será fundamental completar la carrera y aprovechar cualquier situación inesperada. Para el mexicano, la confianza al volante será un factor importante para atacar sin cometer errores en un trazado donde los muros se encuentran cerca durante gran parte de la vuelta. “En Bakú, en general, lo primero es lograr llegar al final. Si lo consigues, siempre surgen buenas oportunidades. Y, en segundo lugar, necesitas mucha confianza. Tienes que ser capaz de atacar sin cometer errores, porque esta pista, especialmente con el viento el día de la carrera, puede ser muy especial: el día de la carrera el viento suele soplar con mucha fuerza. Eso lo hace muy complicado”, señaló el piloto de Cadillac.

Con la temporada 2026 como etapa de aprendizaje, Checo Pérez apunta a que el trabajo realizado durante este año servirá como base para el crecimiento de Cadillac en 2027. El mexicano mantiene su compromiso con el proyecto y busca que el equipo llegue preparado cuando tenga un monoplaza con mayores herramientas para competir.

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