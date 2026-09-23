Costa Rica vs Curazao: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Nations League

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Costa Rica Curazao, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica y Curazao se enfrentan por la jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026, en uno de los partidos más atractivos del inicio del Grupo A de la Liga A. Los Ticos comienzan una nueva etapa con Fernando Batista al frente después del golpe que significó quedarse fuera del Mundial, mientras que el conjunto caribeño llega fortalecido tras disputar la primera Copa del Mundo de su historia. Dos selecciones que vienen de vivir realidades muy diferentes se encuentran ahora con un mismo objetivo: comenzar con ventaja la pelea por la clasificación a los cuartos de final.

Costa Rica iniciará su participación con la obligación de sumar como local y dar el primer paso hacia su objetivo de avanzar a los cuartos de final como uno de los dos mejores del Grupo A, que también integran Haití, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana. Después de quedar fuera del Mundial 2026, la Sele afronta un nuevo proceso bajo el mando del argentino Fernando Batista, quien tendrá la misión de recuperar al equipo después de una serie de resultados adversos: empató 2-2 con Jordania y posteriormente perdió 5-0 ante Irán, 3-1 frente a Colombia y 3-0 contra Inglaterra en los amistosos disputados entre marzo y junio.

Por su parte, Curazao intentará prolongar el crecimiento conseguido bajo la conducción de Dick Advocaat. La selección caribeña viene de vivir un 2026 histórico tras disputar por primera vez una Copa del Mundo, luego de clasificar como líder de su grupo en las eliminatorias por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermuda. En el Mundial cayó 7-1 frente a Alemania, empató 0-0 con Ecuador y perdió 2-0 ante Costa de Marfil, y ahora afrontará un nuevo desafío con la intención de sorprender a Costa Rica como visitante y comenzar con un resultado positivo su participación en la Nations League.

Costa Rica vs Curazao en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League?

Costa Rica vs Curazao se jugará este jueves 24 de septiembre a las 20:00 horas de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José. El encuentro corresponde a la jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026.

¿Dónde ver en vivo el Costa Rica vs Curazao, el partido de la Concacaf Nations League? TV y streaming

El partido Costa Rica vs Curazao se podrá ver en vivo en Costa Rica por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6. Ambos canales cuentan con los derechos para transmitir los encuentros de la Tricolor como local durante esta fase de la Nations League. Si quieres ver el partido fuera de Costa Rica, el juego estará disponible en FOX.

Costa Rica vs Curazao: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League?

Costa Rica comienza una nueva etapa después de quedarse fuera del Mundial 2026, ahora bajo la conducción de Fernando Batista. La Tricolor disputó cuatro amistosos antes de regresar a la competencia oficial y ahora tendrá como objetivo terminar entre los dos primeros del Grupo A. Curazao, por su parte, llega fortalecido después de disputar el primer Mundial de su historia y mantiene su proceso con Dick Advocaat, con la intención de trasladar ese crecimiento a una Nations League en la que buscará competir por los primeros puestos. Costa Rica y Curazao comparten el grupo con Haití, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana.

¿Cómo se juega la Concacaf Nations League 2026 y cuántos equipos avanzan a cuartos de final?

La Liga A de la Concacaf Nations League 2026 cuenta con 12 selecciones divididas en dos grupos de seis equipos. Durante esta fase, cada selección disputa cuatro partidos contra rivales diferentes, dos como local y dos como visitante, por lo que no se enfrenta a todos los integrantes de su zona. Al finalizar las cuatro jornadas, los equipos son ordenados de acuerdo con los puntos obtenidos y los criterios de desempate establecidos por Concacaf.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, instancia en la que se incorporan las cuatro selecciones mejor ubicadas de Concacaf (Estados Unidos, México, Canadá y Panamá) que recibieron pase directo a esa ronda. De esta manera, para Costa Rica y Curazao cada punto resulta importante desde el debut, ya que solamente dos de los seis integrantes del Grupo A conseguirán superar esta primera fase y continuar en carrera por el título.

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