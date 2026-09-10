Stefan Küng gana la contrarreloj sin despeinarse: Harold Tejada regresa al top 10 de la general

Publicado por Nelson Rivera

Buenas noticias para el ciclismo colombiano. Harold Alfonso Tejada Canacue dice presente en el casillero principal.

Stefan Kung Vuelta A Espana
Stefan Kung en La Vuelta a España/ JORGE GUERRERO / AFP.

En una jornada en la que se esperaba mucho más por parte de ciertos ciclistas, especialistas en la contrarreloj, Stefan Küng se quedó con el triunfo de esta última prueba en La Vuelta a España 2026. El suizo se mantuvo bastante tiempo en la silla caliente, hizo cuentas en los últimos tramos de la jornada y conquistó esta etapa 19 de la ronda ibérica.

Etapa 19 de La Vuelta a España 2026

Vuelta A España Etapa 19
Vuelta a España Etapa 19/ Claro Sports.

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