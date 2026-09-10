Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 18: ¿Quién se llevó el triunfo este 10 de septiembre?

Los resultados de la contrarreloj individual de este jueves, en la que Roglic recortó distancias, pero no pudo hacerse con la camiseta roja del líder

Resultados de hoy 10 de septiembre, La Vuelta a España 2026 | Reuters

El jueves 10 de septiembre era uno de los días clave para definir la edición 2026 de La Vuelta a España. Jornada de contrarreloj individual, en la que Primoz Roglic tenía que recortar distancias en busca de convertirse en el máximo ganador de esta carrera.

El esloveno, oro en esta especialidad en Tokyo 2020, llegó con el objetivo de reducir la desventaja de más de dos minutos con el líder, Enric Mas, pero el español fue de menos a más en el recorrido de 32.1 km. entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, minimizando la diferencia y se mantiene como líder de cara a las últimas dos jornadas de la carrera, donde regresa la montaña previo a definir al campeón antes del último día en Granada.

Los resultados del día llevaron a varios cambios en la clasificación general, donde tenemos a dos latinos en el Top 10 previo a la jornada del viernes, que termina en alto en Peñas Blancas. Estepona.

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El ganador del día fue Stefan Kung. El suizo terminó el recorrido con tiempo de 35:22.82, superando por tres segundos a Callum Thornley. Joao Almeida fue tercero y Primoz Roglic cuarto.

Pos Ciclista Tiempo 1 Stefan Kung 35:22.8 2 Callum Thornley 00:02.3 3 João Almeida 00:08.8 4 Primoz Roglic 00:18.6 5 Wout van Aert 00:19.4 6 Finn Fisher-Black 00:20.9 7 Bruno Armirail 00:25.3 8 Ivo Oliveira 00:29.2 9 Ethan Hayter 00:31.8 10 Mikel Azparren Xabier 00:32.8

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¿Cómo va la clasificación general de La Vuelta a España 2026?

Hubo reducción de tiempo, pero Enric Mas mantiene la camiseta roja, con más de 90 segundos de ventaja sobre Roglic, quien supera a Felix Gall por el segundo sitio. El ecuatoriano Richard Carapaz perdió tiempo en la jornada y es cuarto, a 2:17 del podio. Por su parte, el colombiano Harold Tejada regresa al Top 10, a 9:57 del líder.

Pos Nombre Tiempo 1 Enric Mas 60:45:58 2 Primoz Roglic +1:37 3 Felix Gall +3:01 4 Richard Carapaz +5:17 5 Oscar Onley +6:03 6 Jakob Omrzel +7:00 7 Clément Berthet +7:47 8 Mattias Skjelmose +7:51 9 Cristian Rodríguez +7:51 10 Harold Tejada +9:57

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España 2026 está conformada por 21 etapas, que se disputan en 23 días. Cada jornada se registra el tiempo de todos los corredores en meta y el ciclista que haga el menor tiempo al concluir todas las etapas es coronado como el ganador.

En esta edición de La Vuelta, la organización sí incluyó las bonificaciones de tiempo. Hay de dos tipos. La primera es en meta: los tres primeros lugares de cada día reducen su tiempo en 10, 6 y 4 segundos, respectivamente. La segunda es en el sprint intermedio, ya que algunas etapas tienen un punto de registro a mitad de la ruta y que da una bonificación de 6, 4 y 2 segundos a los primeros tres que cruzan estas metas volantes.

Los puertos de montaña que hay en el recorrido dan puntos para una clasificación adicional, cuya cantidad depende de la dificultad de cada ascensión.

La Vuelta a España tiene cuatro clasificaciones: el maillot rojo para el líder de la clasificación general, el verde al líder por puntos, el de puntos azules es para el mejor escalador y el blanco corresponde al mejor joven de 25 años o menos.

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