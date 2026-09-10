Shaggy Martínez: “En Cruz Azul sentí una presión que nunca viví en América”

El exjugador de La Máquina y las Águilas habló en exclusiva con Peloteando de Claro Sports previo al Clásico Joven del Apertura 2026

Shaggy Martínez habla previo al Clásico Joven | Imago7

José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez habló en exclusiva con Peloteando de Claro Sports previo al partido entre Cruz Azul y América, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El exfutbolista, quien defendió ambas camisetas durante su carrera, compartió su análisis del Clásico Joven y explicó las diferencias que encontró entre jugar para los dos equipos.

Martínez consideró que el duelo del sábado 12 de septiembre en el Estadio Azteca será equilibrado entre dos clubes que llegan con características similares. “Veo un Clásico muy parejo, muy muy parejo. América es líder, está metiendo muchos chavos, Cruz Azul también, a pesar que es el último campeón no viene haciendo las cosas de la mejor manera por X o Y. Es un Clásico en donde al final, venga uno muy arriba, muy abajo, siempre son importantes”, explicó.

El exlateral también señaló que, desde su perspectiva, América llega con una ligera ventaja por la conformación de su plantilla, aunque destacó la competencia de ambos equipos. “En el tema de refuerzos creo que América está un escaloncito arriba. A Cruz Azul se le complicó traer refuerzos, pero tema futbolístico veo también un escaloncito arriba América. Mi corazón está con Cruz Azul”, comentó.

Sobre la importancia del enfrentamiento, Martínez explicó que el significado del Clásico Joven es diferente para cada institución. “América tiene un Clásico más importante que es el Clásico Nacional. Eso creo que lo entiende el jugador de América, la institución, pero el tema Cruz Azul saben y entienden que el Clásico más importante hoy en día es contra América”, afirmó.

El exjugador recordó su paso por ambas instituciones y la exigencia que existe en cada una. Martínez se formó en las fuerzas básicas del América desde los siete años y debutó con el primer equipo en el Apertura 2008, mientras que llegó a Cruz Azul en 2020, donde consiguió el título de Liga MX en el Guardianes 2021, además del Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

“Yo entré a los siete años a la escuelita de América y salí a los 24. Fueron 17 años en donde me acostumbré a vestir esos colores, esa presión de todos los días, te obligaban como institución a ganar. Entendí que al América todos lo odian o todos lo quieren. Llego a Cruz Azul con la misión de ayudar al equipo a que quede campeón con una presión muy canija por lo que venía aconteciendo”, relató.

Martínez agregó que la presión que vivió con La Máquina fue distinta a la que experimentó con las Águilas. “Y yo te puedo decir que la Liguilla previa a que quedamos campeones sentí una presión que no sentí en América nunca en mi vida, una presión muy diferente. Las aficiones son muy similares, en el tema fidelidad la de Cruz Azul obviamente es más fiel, entendiendo que apoyaron veintitantos años a Cruz Azul”, explicó.

Finalmente, el exfutbolista señaló a algunos jugadores que pueden marcar diferencia en el Clásico Joven. Por parte del América destacó a Brian Rodríguez por su velocidad y capacidad ofensiva, mientras que en Cruz Azul mencionó a Charly Rodríguez como uno de los futbolistas con mayor influencia en el juego del equipo. El duelo entre Cruz Azul y América se disputará este sábado 12 de septiembre a las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca.

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