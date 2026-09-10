Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Inicia la contrarreloj individual!
En Claro Sports puede palpitar las emociones de una nueva contrarreloj individual en La Vuelta a España. Todos los detalles.
Minuto a minuto etapa 18 de La Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 10 de septiembre
07:45 a.m.
Sunekaer Norsgaard acabao su ejercicio este jueves 10 de septiembre en la etapa 18 de La Vuelta 2026. El danés se sienta en silla caliente, pero no le durará mucho porque Ethan Hayter arremete con registrar el mejor tiempo parcial.
Callum Thornley precisamente acaba de superar a Hayter en el segundo reloj intermedio, lo pasó por 0:23.
07:42 a.m.
Cerca de 9 ciclistas ya pasaron por el segundo reloj intermedio que tiene la etapa 18 de La Vuelta a España 2026.
Ethan Hayter registra el mejor tiempo con 24:11.
Sunekær Norsgaard cerca a cruzar la meta.
07:35 a.m.
Ethan Hayter también pasa como primero en el primer reloj intermedio que tiene esta etapa 18 de La Vuelta a España.
Al ser uno de los especialistas es uno de los favoritos a permanecer en silla caliente bastante tiempo este jueves.
Próximo a salir, David De La Cruz.
El venezolano Orluis Aular ya se encuentra realizando su ejercicio, camino hacia el primer reloj intermedio.
07:28 a.m.
En estos instantes 16 ciclistas se encuentran realizando su ejercicio en la contrarreloj individual, 8 de ellos ya pasaron por el primer reloj intermedio de la jornada. Muy cercanos a pasar por el segundo.
Orluis Aular será el primer latinoamericano en partir este jueves, a las 07:30 a.m.
07: 24 a.m.
5 pedalistas ya cruzaron por el primer puesto de reloj intermedio de la jornada 18 de esta Vuelta a España 2026.
Ethan Hayter registra el mejor tiempo parcialmente: 12:41.
07:19 a.m.
11 ciclistas ya se encuentran realizando su ejercicio.
El primero de ellos fue Sunekær Norsgaard, el danés del Lidl Trek fue el primero en partir, seguramente será el primero en sentarse en silla caliente.
07:13 a.m.
Para recordar que esta contrarreloj individual tendrá dos puntos intermedios de medición de tiempo, lo que la hace más interesante, al revisar en qué tiempo corrieron x o y ciclistas, hasta legar a la meta.
El día comenzó con la novedad de un retiro, Alexis Renard, el francés del Cofidis le dijo adiós a la competición. Su equipo no confirmó el motivo, solamente anunció su despedida: “Después de realizar un trabajo invaluable para el equipo durante las primeras 17 etapas, Alexis Renard no tomará la salida en la etapa de hoy de #LaVuelta26 . Gracias por todo tu arduo trabajo, Alexis”, publicó.
07:07 a.m. (hora COL)
Inició la contrarreloj individual este jueves 10 de septiembre.
El primero en partir fue Mathias Suneakaer, ¿Por qué? el orden de salida del día será conforme a cómo se encuentre actualmente la clasificación general, del último al primero, dicho esto Enric Mas será el último en salir.
Sean todos bienvenidos.
Como ya se ha mencionado en varias oportunidades, para este jueves 10 de septiembre se estará disputando la última contrarreloj de esta Vuelta a España 206. Será individual y en la que se esperan muchas emociones, y por qué no movimientos interesantes en la clasificación general.
TODOS LOS DETALLES EN CLARO SPORTS.
¿A qué hora empieza la etapa 18 de la Vuelta a España 2026 hoy 10 de agosto?
- Colombia: 07:07 a.m.
- Centro de México: 06:07 a.m.
- Argentina: 09:07 a.m.
Salida y ruta etapa 18, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?
Después de varios días para los velocistas y los escaladores, llegó una nueva jornada para que los contrarrelojeros hagan su mejor trabajo y se queden con el triunfo este jueves 10 de septiembre del 2026. La contrarreloj individual comenzará en El Puerto de Santa María y la misma finalizará en Jerez de la Frontera. Tendrá paso también por lugares como El Portal, Lomoparido y Estrella del Marqués.
¿Dónde mirar en vivo La Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online
Los derechos de televisión para Latinoamérica en esta importante competición, le corresponden a ESPN, la etapa 18 de la ronda ibérica se puede ver a través de uno de sus canales y además en el streaming de Disney+. En cuanto al territorio colombiano, Caracol y RCN también tendrán en su señal abierta la jornada, sobre las 09:00 de la mañana.