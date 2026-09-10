Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Inicia la contrarreloj individual!

07:45 a.m.

Sunekaer Norsgaard acabao su ejercicio este jueves 10 de septiembre en la etapa 18 de La Vuelta 2026. El danés se sienta en silla caliente, pero no le durará mucho porque Ethan Hayter arremete con registrar el mejor tiempo parcial.

Callum Thornley precisamente acaba de superar a Hayter en el segundo reloj intermedio, lo pasó por 0:23.