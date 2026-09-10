Atlas rompe el mercado y hace oficial el fichaje de Elías Montiel

Hernán Crespo suma una nueva pieza a su mediocampo después de que Atlas concretara la llegada del juvenil mexicano

El mediocampista de 20 años cerró su etapa con Pachuca | Claro Sports

Atlas confirmó la llegada de Elías Montiel como nuevo refuerzo para el Apertura 2026. El mediocampista mexicano deja Pachuca para comenzar una nueva etapa dentro de la Liga MX, después de varios días en los que su futuro estuvo ligado al conjunto rojinegro y las negociaciones entre ambos clubes avanzaron hasta alcanzar un acuerdo.

La incorporación se concretó durante la recta final del periodo de transferencias. El futbolista de 20 años ya había dado luz verde para continuar su carrera con los Zorros, mientras las directivas trabajaban en las condiciones de la operación. Finalmente, Atlas consiguió cerrar el movimiento y sumó a uno de los jugadores jóvenes que mayor participación había tenido recientemente con los Tuzos.

Juventud, talento y un gran futuro por delante 🤌🏻



Bienvenido al Rojinegro, Elías Montiel 🦊https://t.co/9kajX9kM8F#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/VPVEVxcati — Atlas FC (@AtlasFC) September 10, 2026

Montiel llega al Atlas después de completar todo su proceso de formación profesional con Pachuca. Surgido de las fuerzas básicas del conjunto hidalguense, el mediocampista comenzó a recibir oportunidades con el primer equipo hasta convertirse en un elemento habitual de la plantilla y superar el centenar de apariciones entre diferentes competencias.

“Atlas FC incorpora a un mediocampista dinámico, inteligente y con un amplio margen de crecimiento. Un futbolista capaz de aportar equilibrio, distribución y energía en cada sector de la cancha, pero sobre todo, a un mexicano que representa presente y futuro”, destacó el equipo rojinegro en su comunicado.

Durante su etapa con los Tuzos, el mexicano registró siete goles y 10 asistencias y acumuló experiencia tanto en Liga MX como en torneos internacionales. Su desempeño también le permitió entrar en el radar de otros equipos en diferentes ventanas de transferencias, aunque su salida de Pachuca terminó por concretarse para permanecer dentro del fútbol mexicano.

Uno de los episodios que impulsó su proyección ocurrió en la Copa Intercontinental de 2024. El mediocampista recibió el Balón de Bronce del torneo después de participar en el recorrido internacional de Pachuca, equipo con el que también consiguió el Derbi de las Américas y la Copa Challenger durante aquella competencia.

La operación por Montiel habría representado una inversión cercana a los 12 millones de dólares para Atlas. En la institución rojinegra esta incorporación representa una nueva alternativa para el mediocampo de Hernán Crespo. El entrenador argentino suma a un jugador capaz de participar en la construcción desde la zona central, acompañar la salida del equipo y ocupar diferentes posiciones en la mitad de la cancha durante el desarrollo de los partidos.

La operación también pone fin a las dudas alrededor del futuro inmediato del futbolista. Pachuca contemplaba a Montiel como uno de sus elementos con mayor valor de mercado, mientras Atlas buscaba completar su plantilla antes del cierre de registros.

MÁS INFORMACIÓN: Así va la tabla del Apertura 2026

Montiel ahora comenzará su adaptación al plantel rojinegro con la posibilidad de debutar durante las próximas jornadas del Apertura 2026. Atlas continuará su calendario con el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, mientras su nuevo refuerzo buscará hacerse de un lugar dentro del esquema de Crespo tras cerrar su etapa con Pachuca.

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