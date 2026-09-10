Vuelta a España 2026, etapa 19: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 11 de septiembre

En Claro Sports puede entrarse de todos los detalles de lo que será la disputa de la etapa 19 de La Vuelta a España 2026.

Seo Etapa 19 de La Vuelta 2026/ Claro Sports.

La Vuelta a España 2026 sigue su camino hacia Granada. Después de lo que fue la disputa de la última contrarreloj de esta edición 81, regresan las emociones de la alta montaña, donde puede haber protagonismo colombiano con Santiago Buitrago y Harold Tejada, el primero busca mantener la camiseta de la montaña y el segundo adentrarse al top 10 de la clasificación general.

¿A qué hora empieza la etapa 19 de la Vuelta a España 2026?

En un regreso de la alta montaña en La Vuelta 2026 se tiene contemplado para que inicie a las 12:06 del mediodía (hora local), dicho esto a las 06:06 de la mañana de Colombia estarán comenzando las emociones de esta fracción número 19 de la última ‘grande’ de la temporada.

Colombia: 06:06 a.m.

06:06 a.m. Centro de México: 05:06 a.m.

05:06 a.m. Argentina: 08:06 a.m.

MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026, en vivo

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 19, hoy 11 de septiembre?

Después de lo que fueron las emociones de la última contrarreloj de La Vuelta a España 2026, la cual se palpitó este jueves 10 de septiembre, regresa la alta montaña a esta edición 81 de la ronda ibérica. La fracción está contemplada para realizarse entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas. Estepona, un día en el que los puertos serán los protagonistas.

El día en Vélez-Málaga comenzará con más de 70 kilómetros de etapa plana y llana, varios repechos no serían problema para los ciclistas. Después se vendrá el primer puerto de montaña de la fracción en el Puerto de las Abejas, se segunda; luego en el Puerto del Viento será otro puerto de segunda; tras otro repecho y un largo descenso los profesionales se encontrarán con el único sprint intermedio del día. Ya el final en Peñas Blancas. Estepona será un puerto de primera categoría en meta.

Vuelta A España etapa 19/ Claro Sports.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.

Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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