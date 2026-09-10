Fenerbahce vs Roma en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre
El cuadro turco recibe a la Loba en un encuentro que se ve parejo por la conformación de las nóminas para esta temporada.
¿A qué hora juegan Fenerbahce vs Roma hoy, 10 de septiembre en la Champions League 2026-27?
La programación puso este partido para disputarse en el Chobani Stadyumu de Estambul a las 7:45 p.m. locales. Teniendo en cuenta que es un horario distinto al central europeo, las personas que están en América deben hacer una resta diferente de horas según su zona.
México: 10:45 a.m.
Colombia: 11:45 a.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 12:45 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 10:45 a.m.
Argentina: 1:45 p.m.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026-27?
La distribución de señales de televisión tiene varias opciones por medio de cableoperadores y servicios de streaming. No obstante, estas cambian según el país desde donde se quiera ver el encuentro.
México: TNT Sports y Max.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV, TUDN, UniMás, Univisión y ViX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Argentina: Fox Sports y Disney+.
Alineaciones de Fenerbahce vs Roma, al momento
Fenerbahce: Ederson; Mert Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kanté; Greenwood, Muriqi y Kerem Akturkoglu.
Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Renshc, Cristante, Koné, Wesley França; Dybala, Malen y Soulé.