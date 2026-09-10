Fenerbahce vs Roma en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026-27?

La distribución de señales de televisión tiene varias opciones por medio de cableoperadores y servicios de streaming. No obstante, estas cambian según el país desde donde se quiera ver el encuentro.

México: TNT Sports y Max.

Colombia: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV, TUDN, UniMás, Univisión y ViX.

Centroamérica: ESPN y Disney+.

Argentina: Fox Sports y Disney+.