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Fenerbahce vs Roma en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 10 de septiembre

Publicado por Redacción Claro Sports

El cuadro turco recibe a la Loba en un encuentro que se ve parejo por la conformación de las nóminas para esta temporada.

Fenerbahce y Roma se enfrentan en Estambul.
Fenerbahce y Roma se enfrentan en Estambul.

¿A qué hora juegan Fenerbahce vs Roma hoy, 10 de septiembre en la Champions League 2026-27?

La programación puso este partido para disputarse en el Chobani Stadyumu de Estambul a las 7:45 p.m. locales. Teniendo en cuenta que es un horario distinto al central europeo, las personas que están en América deben hacer una resta diferente de horas según su zona.

México: 10:45 a.m.
Colombia: 11:45 a.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 12:45 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 10:45 a.m.
Argentina: 1:45 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026-27?

La distribución de señales de televisión tiene varias opciones por medio de cableoperadores y servicios de streaming. No obstante, estas cambian según el país desde donde se quiera ver el encuentro.

México: TNT Sports y Max.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV, TUDN, UniMás, Univisión y ViX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Argentina: Fox Sports y Disney+.

Alineaciones de Fenerbahce vs Roma, al momento

Fenerbahce: Ederson; Mert Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kanté; Greenwood, Muriqi y Kerem Akturkoglu.

Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Renshc, Cristante, Koné, Wesley França; Dybala, Malen y Soulé.

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