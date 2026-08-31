Tadej Pogacar inicia su proceso de recuperación: ¿Alcanza a correr el Mundial o Lombardía?

Es poco probable que el esloveno de 27 años corra el Mundial de Ruta en Montreal, Canadá una dura noticia para su país.

Tadej Pogacar/ JOSE JORDAN / AFP.

El pasado sábado 29 de agosto se paralizaron las acciones en La Vuelta a España 2026, todo por la salud de Tadej Pogacar, el esloveno y todo el pelotón se encontraban en la disputa de la octava etapa de la ronda ibérica, sin embargo un objeto en la carretera provocó que el mejor ciclista de los últimos tiempos se fuer al piso, lo trasladaran en una ambulancia a un centro médico y lo obligara a retirarse de la competencia.

Pues bien, después de haber pasado unos días tormentosos, el UAE Team Emirates – XRG confirmó que el deportista de 27 años se sometió este lunes 31 de agosto a una operación en su clavícula izquierda y “el procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento postoperatorio”, informó la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos.

🏥 @TamauPogi Medical Update



Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.



The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026

Dicho esto, el deportista europeo tendrá de 2 a 3 meses de recuperación, entre cuidados e ir poco a poco montándose en la bicicleta estática y cuando sus entrenadores y médicos lo vean en mejores condiciones volverá a la bicicleta de ruta, este es el tiempo que lo general se toman los ciclistas en recuperar su estilo de competencia.

En lo que iba de la temporada 2026, Pogacar ya había conquistado: el Tour de Francia, Tour de Suiza, Tour de Romandía, la Liège-Bastogne-Liège, la Ronde van Vlaanderen, la MIlano San-Remo y la Strade Bianche, únicamente fue subcampeón de la Paris-Roubaix Hauts-de-France, la cual perdió a manos de Wout van Aert por centésimas de segundo. Arrasaba totalmente, ya que también estaba labrando la corona de esta Vuelta a España.

La gran preocupación para Tadej Pogacar y Eslovenia, es que el mejor ciclista de la actualidad no pueda ser parte de lo que será la disputa del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, el cual se estará llevando a cabo del 20 al 27 de septiembre en tierras norteamericanas, el pedalista de 27 años iba por su tricampeonato consecutivo.

Otra de las carreras en las que se esperaba ver al ‘príncipe’ del ciclismo, era el Giro de Lombardía, el cual se correrá el 10 de octubre del año en curso. Tal vez para esta competición sí le alcance a Tadej Pogacar para correrla, sin embargo todo se irá mirando sobre la marcha y la evolución, o por el contrario no compite más en lo que resta del 2026, decisión que tomó Jonas Vingegaard después de pasó por algo similar en el Tour e Francia.

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