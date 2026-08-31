¡Qué golazo de Lenglet! Benfica derrota al Estoril y mantiene su persecución hacia el Porto

Con goles de Vangelis Pavlidis y Clément Lenglet, Benfica aprovechó la localía en el Estádio da Luz este lunes 31 de agosto en la jornada 4

Clément Lenglet mete un golazo con el Benfica | APF: De Melo Moreira

Benfica hizo valer su condición de local en el Estádio da Luz y derrotó 2-1 al Estoril este lunes 31 de agosto, en la jornada 4 de la Primeira Liga. Las Águilas encontraron el camino al triunfo con los goles de Vangelis Pavlidis y Clément Lenglet, un resultado que les permite mantenerse cerca del Porto en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y recortar distancias con su eterno rival.

El triunfo, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo para el conjunto lisboeta. Benfica dominó las acciones y generó numerosas oportunidades frente al arco, pero el Estoril levantó un auténtico muro defensivo que complicó cada intento del cuadro local por abrir el marcador. La resistencia visitante se prolongó durante buena parte del encuentro, hasta que Pavlidis y Lenglet aparecieron para sentenciar un partido que mantuvo al Glorioso como uno de los principales protagonistas de la jornada.

Con este resultado, Benfica llega a 10 puntos y se mantiene en los primeros puestos del fútbol de Portugal, a solo dos unidades de un Porto que marcha con paso perfecto. Sin embargo, la pelea por el título apenas comienza y apunta a ser larga, ya que el Sporting Lisboa también se mantiene en la disputa con la misma cantidad de puntos que las Águilas.

Benfica tomó el control desde el arranque y comenzó a merodear el área del Estoril con remates de Heorhiy Sudakov y Gianluca Prestianni. El conjunto visitante también tuvo su oportunidad con un disparo de André Lacximicant, pero las Águilas fueron ganando terreno hasta encontrar el premio al minuto 40. Samuel Dahl sacó un remate que fue bloqueado y, en la segunda jugada, Vangelis Pavlidis apareció dentro del área para definir con la derecha y poner el 1-0. Antes del descanso, Rafa, Pavlidis y Leandro Barreiro todavía exigieron al arquero visitante, aunque Benfica se marchó al vestidor con la ventaja.

Benfica vence al Estoril en casa | APF: De Melo Moreira

La historia pareció quedar sentenciada apenas comenzó la segunda mitad. Al minuto 51, Clément Lenglet recibió de Tomás Araújo y sacó un espectacular zurdazo desde fuera del área que se clavó en la escuadra izquierda para aumentar la ventaja del Benfica y levantar al Estádio da Luz. Las Águilas mantuvieron la presión y acumularon ocasiones con Samuel Dahl, Gianluca Prestianni y João Palhinha, pero Estoril encontró una última oportunidad para meterse al partido. Yanis Begraoui aprovechó una asistencia de Fernando Medrano al 82′ y redujo la diferencia, lo que obligó al conjunto local a resistir durante los minutos finales hasta asegurar tres puntos que parecían encaminados, pero terminaron con cierto suspenso.

Las Águilas buscarán mantener el paso en la Primeira Liga el próximo sábado 5 de septiembre, cuando visiten al Marítimo en el Estadio dos Barreiros por la quinta jornada del campeonato. Por su parte, el Estoril intentará recuperar terreno el lunes 7 de septiembre, fecha en la que recibirá al Arouca en el Estadio António Coimbra da Mota.

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