Colombia sueña con el top 5: las opciones de Harold Tejada y Santiago Buitrago en la Vuelta a España

Harold Tejada es octavo en la general y Santiago Buitrago lidera la montaña. ¿Podrán los colombianos meterse en el top 5 de la Vuelta a España?

Harold Tejada y Buitrago | Xavier Bonilla/NurPhoto/NurPhoto vía AFP.

La primera semana de la Vuelta a España 2026 terminó dejando un panorama completamente diferente al que se podía imaginar antes de la carrera. Tadej Pogacar, quien partía como el gran favorito y parecía encaminado a disputar el título, sufrió una durísima caída que lo obligó a abandonar la competencia. Aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, su presencia hacía pensar que cualquier aspirante al podio tendría que luchar contra uno de los corredores más dominantes del pelotón. Ahora, sin el esloveno en carrera, la clasificación general queda completamente abierta.

Roglic, Mas y compañía: una batalla sin dueño

El retiro de Pogacar modifica por completo las cuentas de los favoritos y abre la puerta para una lucha mucho más pareja por los primeros puestos. Primoz Roglic, Enric Mas, Felix Gall, Richard Carapaz y Oscar Onley aparecen entre los corredores llamados a pelear por las posiciones de privilegio, aunque todavía deberán demostrar quién tiene las mejores piernas en las jornadas de alta montaña que definirán la clasificación. La diferencia entre ellos es todavía manejable y cualquier día malo puede cambiar radicalmente la general.

En medio de esa batalla aparece una posibilidad que hace unas semanas parecía mucho más complicada para el ciclismo colombiano: tener a uno de sus corredores dentro del top 5 de la clasificación general. El principal candidato para conseguirlo es Harold Tejada, quien ha sido uno de los ciclistas más regulares del país en los últimos años y está demostrando nuevamente su capacidad para mantenerse cerca de los mejores durante una carrera de tres semanas.

Harold Tejada, cada vez más cerca del top 5

El corredor del XDS Astana Team ya ocupa la octava posición de la clasificación general, una situación que lo deja a las puertas de un objetivo que sería histórico para él. Tejada ha sabido mantenerse en la pelea y, con la carrera completamente abierta después del abandono de Pogacar, tiene una oportunidad real de continuar escalando posiciones. Llegar al top 5 no será sencillo, pero tampoco parece una misión imposible si consigue responder en las próximas etapas de montaña.

La gran virtud de Tejada en esta Vuelta está siendo precisamente su regularidad. No necesita ganar una etapa para acercarse a los primeros lugares; su objetivo pasa por perder el menor tiempo posible frente a los principales favoritos y aprovechar cualquier jornada en la que alguno de sus rivales tenga un mal día. Con todavía varias etapas decisivas por delante, el colombiano tiene argumentos para pensar en grande y soñar con terminar entre los cinco mejores de la carrera.

Harold Tejada en la Vuelta a España | AFP.

Buitrago también quiere seguir escalando

Otro colombiano que está dejando su huella es Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious ya consiguió ponerse al frente de la clasificación de la montaña y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta primera semana. El maillot de los puntos de montaña es un reconocimiento a su combatividad, pero Buitrago seguramente también tendrá entre sus objetivos mejorar su posición en la clasificación general y acercarse al top 10.

Para Buitrago, la situación también cambia después del abandono de Pogacar. Sin uno de los grandes favoritos en carrera, las diferencias pueden reducirse y los corredores que tengan libertad para atacar pueden encontrar mayores oportunidades. Su capacidad para moverse bien en la montaña podría permitirle recuperar posiciones, aunque el objetivo de entrar al top 5 parece, por ahora, más exigente que en el caso de Tejada.

Juan Guillermo Rodríguez, otra gran noticia colombiana

Más allá de Tejada y Buitrago, hay otro colombiano que merece especial atención: Juan Guillermo Rodríguez, quien ocupa actualmente el puesto 17 de la clasificación general. El joven corredor del EF Education-EasyPost ha tenido una actuación destacada y, además, ha demostrado que puede desempeñar un papel importante trabajando para Enric Mas. Su rendimiento durante esta primera semana deja claro que tiene condiciones para competir al máximo nivel.

Rodríguez también está demostrando que dar el salto al primer equipo de Movistar no le quedaría grande, pues ha respondido con personalidad en una carrera de máxima exigencia. Todavía queda mucha Vuelta por delante y su principal misión puede seguir siendo apoyar a sus líderes, pero mantenerse cerca del top 20 y continuar aprendiendo en una competencia de tres semanas sería un paso enorme en su crecimiento.

La segunda semana de la Vuelta a España 2026 promete entonces una batalla completamente diferente a la que se esperaba antes de la caída de Pogacar. Roglic, Mas, Gall, Carapaz y Onley parten como algunos de los principales candidatos a ocupar los primeros puestos, pero detrás de ellos hay corredores como Tejada y Buitrago esperando su oportunidad. Para Colombia, el sueño del top 5 está vivo y, si Harold mantiene su regularidad y aprovecha cada oportunidad, podría convertirse en una de las grandes historias de esta Vuelta.

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