Posibles alineaciones de Once Caldas vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Blanco Blanco’, en Palogrande, recibirá al único invicto en lo que llevamos del campeonato liguero.

Once Caldas vs Bucaramanga: posibles nóminas | Claro Sports

Llega el viernes con un buen plato de fútbol. Once Caldas y Atlético Bucaramanga, dos animadores del torneo, se verán las caras en el Palogrande de Manizales. El ‘Blanco Blanco’ necesita reencontrarse con la victoria, mientras que la aspiración del ‘Leopardo’ será estirar su invicto para permanecer dentro de los ocho.

El ‘Arriero’ Herrera tuvo un desliz, cayendo en su visita al Deportivo Pasto tras la expulsión tempranera de Mateo Zuleta. Del otro lado, los auriverdes vencieron con autoridad al Inter de Bogotá en casa la última fecha. Esto es lo que debe saber rumbo a este juego, pactado para las 8:15 p.m. (hora COL) del viernes 25 de septiembre.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Roa, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Jefry Zapata y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Diego Novoa; José García, Carlos Romaña, José Ortiz; Aldaír Gutiérrez, Fabián Sambueza, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Jhon Fredy Salazar, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 12 del campeonato, se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para ver por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Once Caldas

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas | Fecha 11.

26.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima | Fecha 7.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

09.09.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Octavos de final (Copa).

05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | Fecha 9.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.

17.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín | Fecha 9.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

30.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Ferney Ossa (Antioquia).

Ferney Ossa (Antioquia). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá).

Juan Holguín (Bogotá). Cuarto árbitro: Sebastián Toro (Caldas).

Sebastián Toro (Caldas). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Johan Castro (Bogotá).

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