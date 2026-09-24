Jamaica vs Guatemala: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Jamaica Guatemala, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala inicia su camino en la Concacaf Nations League 2026 con una exigente visita a Jamaica, en el primero de los cuatro partidos que disputará durante la fase de grupos. La Bicolor forma parte del Grupo B de la Liga A junto a los Reggae Boyz, El Salvador, Surinam, Honduras y Martinica, con el objetivo de comenzar sumando fuera de casa y posicionarse desde el inicio en la pelea por avanzar de ronda.

El encuentro Jamaica vs Guatemala se disputará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional de Kingston, donde el equipo dirigido por Luis Fernando Tena volverá a presentarse después de completar parte de su preparación en Miami. La Selección Nacional llega con una nómina de 23 futbolistas tras la baja de Arquímides Ordóñez y afrontará una seguidilla intensa, ya que tres días después deberá recibir a El Salvador.

Jamaica y Guatemala se conocen muy bien y sus dos antecedentes más recientes dejaron resultados completamente opuestos. En junio de 2025, los Reggae Boyz se impusieron 3-0 en Kingston por las eliminatorias mundialistas, pero apenas seis días después la Bicolor consiguió revancha al derrotarlos 1-0 en la Copa Oro con un gol de Óscar Santis. Ahora volverán a encontrarse en territorio jamaiquino, esta vez con los primeros puntos de la Nations League en juego.

Jamaica vs Guatemala en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

El encuentro entre Jamaica y Guatemala se disputará el viernes 25 de septiembre a las 18:00, hora Guatemala y se disputará en el National Stadium, en Kingston.

¿Dónde ver en vivo el Jamaica vs Guatemala el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido entre Jamaica y Guatemala se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX, que tiene los derechos para transmitir los encuentros en televisión y en plataformas digitales de streaming.

Jamaica vs Guatemala: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Jamaica vuelve a la competencia oficial después del golpe que significó quedar fuera del Mundial 2026 en el Repechaje Internacional disputado en marzo. Desde entonces, los Reggae Boyz jugaron tres amistosos: vencieron 2-0 a India, perdieron 3-0 frente a Nigeria y empataron 1-1 con Sudáfrica. Para el estreno en la Nations League mantienen buena parte de la base del proceso mundialista, aunque llegan con una ausencia importante: Leon Bailey quedó fuera por lesión y no podrá estar ante Guatemala.

Guatemala también inicia una nueva etapa después de no conseguir la clasificación al Mundial 2026 y Luis Fernando Tena continúa al frente de la Bicolor. La selección realizó parte de su preparación en Miami antes de trasladarse a Kingston y cuenta nuevamente con varios de sus legionarios para afrontar el torneo. El desafío será especialmente exigente por tratarse de una visita al Independence Park, escenario donde Jamaica venció 3-0 a Guatemala en las eliminatorias del año pasado, aunque pocos días después la Bicolor se tomó revancha al imponerse 1-0 en la Copa Oro con gol de Óscar Santis.

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