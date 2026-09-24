Honduras vs Surinam: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Honduras vs Surinam, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras y Surinam se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la Concacaf Nations League 2026, en un partido que marcará el comienzo de una nueva etapa para la Bicolor. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa y será el primer compromiso oficial de José Francisco Molina como entrenador de la H, después de haber dirigido sus primeros amistosos al frente de la selección.

Honduras vs Surinam comenzará a las 7:00 p.m., con el conjunto catracho buscando aprovechar su condición de local antes de afrontar dos salidas consecutivas en una fase de grupos de apenas cuatro partidos. Tras el debut, la Bicolor visitará a Jamaica el 28 de septiembre y a Martinica el 2 de octubre, para posteriormente regresar a Tegucigalpa y cerrar esta etapa nuevamente frente a los Reggae Boyz el 5 de octubre.

Surinam ya se encuentra en territorio hondureño y llega con varias ausencias importantes para el estreno, entre ellas las de Joël Piroe y Tjaronn Chery, quien anunció su retiro de la selección. A pesar de las bajas, Henk Fraser cuenta con una nómina con amplia experiencia en Europa, por lo que Honduras tendrá una primera prueba exigente en su camino por la Nations League.

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Honduras vs Surinam en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

El encuentro entre Honduras y Surinam se disputará el viernes 25 de septiembre a las 19:00, hora Honduras y se disputará en el Nacional Chelato Ucles, en Tegucigalpa.

¿Dónde ver en vivo el Honduras vs Surinam el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido entre Honduras y Surinam se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX, que tiene los derechos para transmitir los encuentros en televisión y en plataformas digitales de streaming. Además, como Honduras es local también estará disponible en Deportes TVC.

Honduras vs Surinam: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Honduras llega al debut con el inicio oficial del ciclo de José Francisco Molina, quien ya dirigió a la Bicolor en los amistosos frente a Perú y Argentina, pero tendrá ante Surinam su primer encuentro por los puntos. El entrenador español convocó a 26 futbolistas y mantuvo una importante presencia de legionarios, con nombres como Kervin Arriaga, Luis Palma, David Ruiz, Denil Maldonado y Joseph Rosales, además del regreso de Jonathan Rubio y la presencia de jóvenes como Dereck Moncada y Keyrol Figueroa. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por lo que comenzar sumando como local será fundamental en una fase de apenas cuatro jornadas.

Surinam, por su parte, vuelve a una competencia de Concacaf después de haber estado muy cerca de conseguir una histórica clasificación al Mundial 2026. El seleccionado sudamericano llegó hasta el Repechaje Internacional tras su destacada actuación en las eliminatorias y ahora afronta la Nations League como una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento mostrado durante el último proceso. Su estreno será precisamente en Tegucigalpa ante Honduras, antes de continuar su calendario en un Grupo B que también integran Jamaica, Guatemala, El Salvador y Martinica.

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