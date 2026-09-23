Carl-Frederik Bévort sorprende en la etapa 2 de la Cro Race y consigue su primer triunfo del año

El ciclista danés se impuso en el sprint final de Novalja tras superar a Nicolas Gojković y al líder de la clasificación general, Juan Sebastián Molano, en una jornada marcada por la velocidad

La Cro Race 2026 tuvo un nuevo protagonista en su segunda etapa. Carl-Frederik Bévort consiguió la victoria en Novalja, después de un cierre de carrera que se definió en los últimos metros y que dejó al danés con su primer triunfo de la temporada.

La segunda jornada de la competencia se disputó este miércoles 23 de septiembre con un recorrido entre Biograd Na Moru y Novalja, con una distancia de 119.5 kilómetros. La etapa 2 presentó un trazado que favoreció una definición entre los velocistas, quienes esperaron el momento adecuado para buscar la victoria en los metros finales.

El corredor del Team dsm-firmenich PostNL aprovechó el desenlace del grupo principal para lanzar su sprint y superar al esloveno Nicolas Gojković, quien terminó en la segunda posición. El colombiano Juan Sebastián Molano, líder de la clasificación general, cruzó la meta en tercer lugar y conservó la camiseta de líder.

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La segunda jornada de la competencia croata vio el triunfo de Carl-Frederik Bévort, en un recorrido con llegada en Novalja, donde los equipos de los velocistas buscaron controlar el ritmo para llevar la definición hasta un sprint masivo. En los kilómetros finales, los favoritos intentaron colocarse en las primeras posiciones ante la llegada de la meta.

Bévort consiguió así su primera victoria como profesional en la temporada 2026, después de imponerse en un cierre donde los equipos trabajaron para sus corredores rápidos. El danés logró mantener su posición dentro del grupo y apareció en el momento definitivo para quedarse con el triunfo.

Clasificación de la etapa 2

Carl-Frederik Bévort también tomó el liderato de la clasificación de la etapa 2 de la Cro Race 2026 tras registrar un tiempo de 2:42:08. El danés del Uno-X Mobility compartió el mismo registro con el croata Nicolas Gojkovic, segundo lugar con el equipo Pogi-Gusto Ljubljana, y el colombiano Sebastián Molano, representante del UAE Emirates-XRG, quien cerró el podio de la jornada.

Posición Ciclista País / Equipo Tiempo / Diferencia 1 Carl-Frederik Bévort DEN / Uno-X Mobility 2:42:08 2 Nicolas Gojkovic CRO / Pogi-Gusto Ljubljana m.t. 3 Sebastián Molano COL / UAE Emirates-XRG m.t. 4 Lorenzo De Longhi ITA / Cofidis m.t. 5 Davide Donati ITA / Red Bull-Bora m.t. 6 Matis Louvel FRA / NSN Cycling m.t. 7 Henrik Pedersen DEN / Uno-X Mobility m.t. 8 Brody Mcdonald USA / Modern Adventure m.t. 9 Gabriele Bessega ITA / Polti-VisitMalta m.t. 10 Edward Theuns BEL / Lidl-Trek m.t.

Molano mantiene el liderato de la Cro Race

Aunque no consiguió repetir victoria, Juan Sebastián Molano mantuvo el liderato general de la Cro Race tras la segunda etapa. El corredor colombiano llegó dentro del grupo delantero y conserva la ventaja obtenida en la primera jornada.

Molano había tomado la primera posición de la clasificación después de la etapa inaugural y continúa como uno de los nombres principales de la carrera. La competencia todavía cuenta con varias jornadas por disputarse y la pelea por la clasificación general permanece abierta.

Por su parte, Paul Magnier volvió a quedarse cerca de la victoria. El ciclista francés, uno de los referentes para los sprints en esta edición, terminó sin triunfo por segundo día consecutivo después de no encontrar el espacio necesario en el cierre de Novalja.

Una nueva oportunidad para los velocistas

La Cro Race 2026 reúne a equipos del calendario internacional y presenta diferentes perfiles de etapas, con jornadas destinadas a los velocistas y otras con recorridos que pueden modificar la clasificación general.

El triunfo de Bévort representa un nuevo capítulo en una temporada donde el danés busca consolidarse dentro del pelotón profesional. Su victoria en Croacia también modifica el panorama de los sprints, con nuevos corredores que buscan protagonismo ante especialistas de la disciplina. La competencia continuará con más etapas por territorio croata, donde los ciclistas buscarán puntos, victorias parciales y posiciones importantes en la clasificación general.

Clasificación general del Tour de Croacia 2026, al momento: Etapa 2

Juan Sebastián Molano conserva el liderato de la clasificación general de la Cro Race 2026 después de dos etapas disputadas. El colombiano del UAE Emirates-XRG acumula un tiempo de 6:40:00 y mantiene una ventaja de cuatro segundos sobre Carl-Frederik Bévort, quien subió al segundo puesto tras su victoria en Novalja. Sam Maisonobe ocupa la tercera posición a siete segundos, mientras que Nicolas Gojkovic y Paul Magnier completan el grupo de corredores que se mantienen dentro de los primeros lugares de la competencia.

Posición Ciclista País / Equipo Tiempo / Diferencia 1 Juan Sebastián Molano COL / UAE Emirates-XRG 6:40:00 2 Carl-Frederik Bévort DEN / Uno-X Mobility a 0:04 3 Sam Maisonobe FRA / Cofidis a 0:07 4 Nicolas Gojkovic CRO / Pogi-Gusto Ljubljana a 0:08 5 Paul Magnier FRA / Soudal-Quick Step a 0:08 6 Tim Torn Teutenberg GER / Lidl-Trek a 0:10 7 Tim Wellens BEL / UAE Emirates-XRG a 0:10 8 Gorka Sorarrain ESP / Caja Rural-RGA a 0:12 9 Txomin Juaristi ESP / Euskaltel-Euskadi a 0:13 10 Nils Politt GER / UAE Emirates-XRG a 0:13

¿A qué hora inicia la próxima etapa 3 del Tour de Croacia 2026?

La Cro Race 2026 continúa este jueves 24 de septiembre con la disputa de la tercera etapa, una jornada de 177 kilómetros entre Krk y Labin que pondrá a prueba a los corredores de la clasificación general. El recorrido contempla cerca de 3,300 metros de desnivel acumulado, con un cierre que puede generar cambios en la pelea por el liderato.

La llegada en Labin incluirá un ascenso final hacia la zona histórica de la ciudad, con tramos de adoquín que podrían marcar diferencias en los últimos metros. El perfil de la etapa favorece a los corredores explosivos, conocidos como puncheurs, y abre la posibilidad de movimientos entre los favoritos que busquen segundos de bonificación o una ventaja antes de las siguientes jornadas.

La transmisión de la etapa 3 estará disponible por Claro Sports Premium en YouTube a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, para seguir en vivo el recorrido de la competencia croata.

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