¡Infortunio para Juan Sebastián Molano! Finaliza su aventura en la CRO Race con la llegada de la montaña

Juan Sebastián Molano no completó el recorrido de la etapa 3 de la CRO Race y de esa manera llega a su fin su participación.

Juan Sebastián Molano | ELIAS ROM / BELGA MAG / Belga vía AFP.

Se corrió la tercera etapa de la CRO Race 2026, que dejó como ganador a Tobias Svarre del Uno-X Mobility este 24 de septiembre. Una jornada en la que el pelotón se enfrentó a varios ascensos y que desafortunadamente trajo una triste noticia con respecto a Juan Sebastián Molano, uno de los colombianos en competencia.

Recordemos que el nacido en Paipa ganó la fracción inicial y eso lo tenía como el líder. Ese día el velocista del UAE Team Emirates – XRG se impuso en un perfil que le favorecía. Posteriormente, culminó tercero en la etapa siguiente y lograba mantener ese maillot rojo para el comienzo de la montaña en la ronda croata.

Un recorrido de 174.5 kilómetros de distancia entre las localidades de Krk y Labin derivaron en el cese de actividades del ‘Cafetero’. Hay que tener en cuenta que también hubo cuatro puertos de montaña, uno de segunda, dos de tercera y uno de primera categoría, siempre una gran cuota de pendientes.

Aunque no hay todavía mucha claridad de por qué no pudo completar el recorrido, se puede intuir que es debido a que sus características no son para ese tipo de trazados. De igual forma, de las tres jornadas que quedan, solo la sexta se vuelve a prestar para el sprint, lo que significaba que el colombiano debía aguantar las otras para llegar ahí.

¿Qué viene ahora para el UAE en la CRO Race?

Si bien Molano ya no va a estar más en carrera, Tim Wellens subió hasta el tercer puesto de la general y solo está a 12 segundos del líder, que ahora es Tobias Svarre, mismo ganador de la etapa 3. Seguramente el equipo árabe moverá sus fichas para intentar llegar al liderato o mantener puestos de podio.

Hablando de esa clasificación, Daniel Felipe Martínez se ubica a 1’28” del pedalista del Uno-X Mobility y puede que también quiera seguir escalando en la pelea por el maillot rojo. El italiano Antonio Tiberi es segundo parcialmente. Una batalla se viene para el desenlace de la carrera croata.

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Recuerde que todas las etapas de la CRO Race las puede ver a través de Claro Sports Premium, una alternativa para ver ciclismo y otros eventos deportivos. La cuarta fracción de la carrera no es la excepción, la cual presenta un puerto de tercera categoría y otro no categorizado con 160 kilómetros de distancia como atractivo principal.

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