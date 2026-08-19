Más allá del dinero: las condiciones que pide Tadej Pogacar para renovar con UAE hasta 2032

UAE quiere asegurar la continuidad de Tadej Pogacar hasta 2032. Las condiciones especiales que negocia el esloveno para extender su contrato.

Tadej Pogacar renueva con el UAE | Reuters.

Tadej Pogacar y UAE Team Emirates preparan un acuerdo que podría mantener unidos sus caminos hasta 2032. El esloveno, una de las grandes figuras del ciclismo mundial, negocia una prolongación de su contrato que, de concretarse, le permitiría permanecer en la estructura emiratí hasta los 33 años y extender por cinco temporadas más su vínculo después de 2026.

La confirmación sobre las conversaciones llegó por parte de Alex Carera, representante del corredor, quien aseguró al periodista especializado Daniel Benson que la intención es alcanzar un acuerdo de larga duración. “Tenemos la intención de prolongar el contrato y estamos hablando de 2031”, señaló el agente, mientras las negociaciones entran en una fase clave.

Pogacar quiere cerrar varias cláusulas especiales

Las conversaciones tendrán un nuevo capítulo este viernes por la mañana, cuando se reúnan representantes de ambas partes. Por UAE estarán presentes el director Mauro Gianetti y el presidente Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, mientras Pogacar y su entorno buscan definir varios aspectos que van más allá de la parte económica.

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Según explicó Carera, existen “tres o cuatro cláusulas especiales” que todavía deben ser acordadas. Entre los temas que estarían sobre la mesa aparecen las primas, los derechos de imagen, la posibilidad de utilizar un jet privado y una mayor influencia del corredor en la planificación deportiva, incluso en aspectos relacionados con el calendario de algunos de sus compañeros.

Un contrato que le daría más peso dentro de UAE

La renovación hasta 2032 supondría no solo una extensión contractual, sino también un aumento en la capacidad de decisión de Pogacar dentro de la estructura. El esloveno busca cerrar condiciones relacionadas con su imagen y con el papel que tendrá en el equipo durante los próximos años, mientras UAE intenta asegurar la continuidad de su principal estrella.

El horizonte deportivo que se abriría para Pogacar también es enorme. Tras conseguir en julio su quinto título en la clasificación general del Tour de Francia, el corredor tendría varias temporadas por delante para seguir ampliando su palmarés y perseguir nuevas marcas en la carrera más importante del ciclismo mundial.

La Vuelta y París-Roubaix, entre los grandes retos

Una renovación de esta magnitud también alejaría los rumores sobre una posible retirada temprana del gran dominador del ciclismo actual. Pogacar, que cumplirá 28 años poco después de la Vuelta a España, tiene todavía importantes objetivos por conquistar, entre ellos el oro olímpico de Los Ángeles y algunas de las grandes carreras que aún faltan en su colección.

París-Roubaix y la Vuelta a España aparecen como dos de las piezas más importantes que todavía no figuran en su gigantesco palmarés. Precisamente, el próximo gran desafío está muy cerca, pues el esloveno se prepara para disputar la Vuelta que comenzará este sábado en Mónaco. El llamado “caníbal moderno” todavía tiene varias carreras por conquistar y un nuevo contrato hasta 2032 le daría tiempo de sobra para seguir agrandando su leyenda.

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