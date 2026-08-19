¡Gran comienzo! Isaac del Toro vuela y gana el prólogo del Tour de Alemania 2026

El ciclista mexicano venció a Paul Magnier en los 2.6 kilómetros de Bad Orb y abrió diferencias frente a Giulio Ciccone, rival por el título

Isaac del Toro comenzó el Tour de Alemania 2026 con una victoria y el liderato general. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG completó en 3 minutos y 8 segundos la contrarreloj individual de 2.6 kilómetros disputada en Bad Orb, donde confirmó que su repertorio no se limita a la montaña y también puede responder en esfuerzos explosivos sobre terreno prácticamente plano.

El resultado representa un primer golpe en la pelea por la clasificación general. Del Toro superó por dos segundos a Paul Magnier, uno de los velocistas más fuertes del pelotón, mientras que Laurenz Rex concluyó tercero a cinco segundos. Marco Haller registró el mismo tiempo que Rex, pero quedó ubicado en la cuarta posición, según la clasificación oficial del Tour de Alemania.

Del Toro sorprende a los velocistas en Bad Orb

Paul Magnier había colocado la primera gran referencia de la jornada con 3:10.21, un registro que durante varios minutos pareció suficiente para quedarse con el triunfo. El corredor francés del Soudal Quick-Step llegó al prólogo después de conquistar la ADAC Cyclassics y aparecía como uno de los principales candidatos por las características rápidas del circuito.

Del Toro fue el penúltimo ciclista en comenzar su recorrido y aprovechó esa posición para conocer las referencias de sus adversarios. El mexicano mantuvo la velocidad en las curvas y respondió en el pequeño ascenso incluido en un trazado que la organización definió como corto, intenso y técnicamente exigente. Su marca de 3:08 equivale a una velocidad promedio cercana a los 49.8 kilómetros por hora.

La actuación adquirió mayor relevancia por el perfil de los corredores derrotados. Magnier está considerado entre los velocistas más rápidos de la competencia, pero no pudo conservar el primer lugar ante la potencia del mexicano. Laurenz Rex terminó a cinco segundos, Andrea Raccagni Noviero fue quinto a seis y Benjamin Thomas, António Morgado, Giulio Ciccone, Tibor del Grosso y Tobias Müller completaron los diez primeros lugares.

Giulio Ciccone, señalado como uno de los principales rivales de Del Toro por el título, terminó octavo con 3:15 y cedió siete segundos. Aunque la diferencia parece reducida, puede tener peso en una prueba de cinco días con bonificaciones y finales propicios para ataques. El italiano de Lidl-Trek cuenta con condiciones para sumar segundos y puntos en las etapas de montaña, especialmente cuando el recorrido aumente su dificultad.

El prólogo también dejó una actuación destacada para el UAE Team Emirates-XRG. António Morgado concluyó séptimo, a siete segundos de Del Toro, mientras Nils Politt ocupó la posición 12, a ocho. Estos resultados entregan al líder mexicano dos compañeros bien colocados y con margen para desempeñar funciones tácticas durante las jornadas que definirán la carrera. El otro mexicano en competencia, Edgar David Cadena, terminó en el puesto 42 con 3:23, a 15 segundos del ganador.

Una primera etapa larga y con terreno para atacar

Del Toro afrontará la primera etapa con el jersey de líder y una ventaja de dos segundos sobre Magnier, cinco respecto a Rex y siete sobre Ciccone. El reto para UAE Team Emirates-XRG será controlar una jornada extensa, impedir movimientos peligrosos y proteger al mexicano antes de los sectores finales. La corta duración del prólogo dejó diferencias estrechas, por lo que las bonificaciones pueden modificar rápidamente el orden de la general.

La etapa de este jueves 20 de agosto unirá Bad Orb con Schwäbisch Hall sobre 215.3 kilómetros, la jornada más larga de la edición. El recorrido acumula alrededor de 3 mil metros de desnivel y presenta un constante ascenso y descenso por la región de Spessart. La ruta incluye las subidas de Reicholzheim y Hermersberg, además de una llegada con inclinación que podría provocar una selección dentro del pelotón.

La ventaja obtenida ante Ciccone permite a Del Toro comenzar la defensa del liderato desde una posición favorable, pero todavía quedan recorridos con capacidad para cambiar la carrera. La tercera etapa, con el doble ascenso al Kalmit, aparece como una de las jornadas más adecuadas para el mexicano, mientras que el cierre en Heilbronn también contará con rampas cortas y exigentes.

El triunfo en Bad Orb entrega a Del Toro algo más que el primer jersey azul de la competencia. El mexicano demostró que puede ganar una contrarreloj explosiva, superar a velocistas y abrir diferencias frente a sus rivales directos. Ahora deberá trasladar esa velocidad a una etapa de más de 215 kilómetros, donde el control del equipo y la respuesta en el cierre serán fundamentales para conservar el liderato.

Clasificación general del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro encabeza la clasificación general después de ganar el prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb con un tiempo de 3:08. El mexicano aventaja por dos segundos a Paul Magnier y por siete a Giulio Ciccone, uno de sus principales rivales por el título. Así quedó el top 10.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | 3:08 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) | +2” Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) | +5” Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) | +5” Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) | +6” Benjamin Thomas (Cofidis) | +7” António Morgado (UAE Team Emirates-XRG) | +7” Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | +7” Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) | +7” Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) | +7”

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