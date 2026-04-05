Oliver Kahn, el portero que conquistó un Mundial sin ganarlo

El histórico guardameta alemán es el único portero en la historia en ganar el Balón de Oro en una Copa del Mundo

A solo 67 días de que inicie el Mundial 2026, el repaso por los 100 mejores jugadores en la historia del torneo obliga a detenerse en una figura única: Oliver Kahn. El guardameta alemán no solo marcó una época, sino que redefinió el papel del portero en las Copas del Mundo con actuaciones que lo colocaron en un lugar privilegiado.

Su impacto fue tan grande que incluso trascendió el fútbol. En Japón, país que fue sede del Mundial de 2002, Kahn alcanzó un nivel de popularidad poco común para un arquero extranjero. Su figura inspiró apariciones en la cultura popular, incluida una versión animada en el universo de Supercampeones, donde su nombre fue adaptado como Oliver Hahn.

La historia real, sin embargo, superó cualquier ficción. Kahn llegó a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 en el mejor momento de su carrera. Con 33 años, asumió el liderazgo de una selección alemana que no partía como favorita, pero que encontró en su portero una garantía absoluta bajo los tres palos.

Durante la fase inicial del torneo, Alemania apenas recibió un gol. Kahn se convirtió en una muralla con intervenciones desde cualquier ángulo y con recursos técnicos que lo distinguían: manos firmes, reflejos con los pies y una capacidad de reacción que le permitió sostener a su equipo en momentos clave.

Oliver Kahn en el conteo de los 100 mejores jugadores | Claro Sports

Su actuación fue determinante en las rondas de eliminación directa. En octavos de final, inició la jugada que terminó en el gol contra Paraguay. En cuartos, neutralizó los intentos del joven Landon Donovan con Estados Unidos, y en semifinales volvió a responder frente a Corea del Sur, manteniendo su arco como uno de los menos vulnerados del torneo.

Para la final ante Brasil, Alemania llegaba con una confianza cimentada en su portero. Durante más de una hora, Kahn respondió ante los ataques de figuras como Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, mostrando una capacidad física y mental sobresaliente. Sin embargo, el desgaste comenzó a pasar factura.

Una lesión en un dedo condicionó su rendimiento en el segundo tiempo. En una jugada determinante, no logró controlar un disparo de Rivaldo y dejó el balón a merced de Ronaldo, quien abrió el marcador. Minutos después, el propio delantero brasileño sentenció el partido y el campeonato.

A pesar del subcampeonato, el torneo de Kahn fue reconocido con el Balón de Oro, convirtiéndose en el único portero en la historia en recibir el premio al mejor jugador de un Mundial. Un logro que confirma la magnitud de su actuación y su impacto en la competición.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Hoy, a semanas de un nuevo Mundial, el nombre de Oliver Kahn sigue vigente. Su legado permanece como referencia para cualquier guardameta que aspire a trascender en el escenario más grande del fútbol. En la historia de las Copas del Mundo, su figura no solo ocupa un lugar destacado, sino que representa una era en la que un portero pudo ser el mejor del planeta.

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