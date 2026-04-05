¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 5 de abril?

El Duelo de Eliminación aumenta la tensión en Exatlón México, con varios nombres en riesgo tras la Supervivencia del viernes

El equipo azul perdió la supervivencia está semana | @ExatlónMX

El domingo 5 de abril se disputa un nuevo Duelo de Eliminación en Exatlón México. La jornada definirá al participante número 30 que abandona la competencia esta temporada, incliyendo lesionados, en una semana condicionada por el resultado de la Supervivencia.

El equipo Rojo aseguró la protección colectiva tras ganar la Supervivencia del 3 de abril. Este resultado obliga al equipo Azul a competir en el circuito de eliminación, aunque el formato mantiene también en riesgo a mujeres del equipo rojo según la configuración semanal.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Hasta antes de la transmisión oficial, no existe confirmación de TV Azteca sobre el eliminado. La información disponible proviene de cuentas de seguimiento del programa. Entre los nombres señalados, aparece Adrián Leo (equipo azul) como uno de los principales candidatos a salir este domingo.

También se contemplan escenarios con Koke Guerrero o Alexis Vargas del equipo azul, y Karol, Jazmín o Paulette del equipo rojo, dependiendo de los enfrentamientos directos. El eliminado se confirmará únicamente al finalizar el episodio.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

A lo largo de la temporada 2026, distintos atletas han salido del programa conforme avanzan las semanas. El más reciente eliminado fue César Villaluz, quien perdió en el Duelo de Eliminación ante Adrián León tras fallar en la zona de tiro, resultado que definió su salida del reality.

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

El Duelo de Eliminación de este domingo 5 de abril se podrá ver a través de la señal de TV Azteca y mantiene su horario fijo dentro de la semana. El episodio se transmite a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

Además, la señal está disponible en la plataforma digital de TV Azteca, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil, donde se puede ver en vivo el desarrollo completo del circuito.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

El grupo de competidores activos se reduce conforme avanza la temporada. Los equipos mantienen su estructura base, aunque cada semana se ajusta tras las eliminaciones y resultados en el circuito. La lista se modificará al finalizar el Duelo de Eliminación de este domingo 5 de abril, cuando se confirme la siguiente baja oficial del programa.

Equipo Azul : Koke Guerrero Alexis Vargas Evelyn Guijarro Katia Gallegos Valery Carranza

Equipo Rojo: Benyamin Saracho Humberto Noriega Karol Rojas Paulette Gallardo Maty Álvarez Mario Osuna



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