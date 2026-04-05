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Posibles alineaciones de Deportivo Pereira vs Alianza por Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos del partido entre Deportivo Pereira y Alianza FC por la fecha 6 del FPC.

Deportivo Pereira vs Alianza, previo fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-I
Deportivo Pereira vs Alianza, previa | Claro Sports

Se pone al corriente el calendario del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Deportivo Pereira hace las veces de local en su nueva casa, el Estadio Santiago de las Atalayas, para enfrentar a Alianza FC. Dos equipos que están urgidos de puntos para salir de la zona baja de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Jordy Monroy, Eber Moreno, Richard Rentería, Sebastián Urrea, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Miguel Aguirre, Walmer Pacheco; Sebastián Acosta. DT: Arturo Reyes.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Jhildrey Lasso, Winston Fernández, Jhair Castillo; Fabián Cantillo, Carlos Lucumí y Felipe Pardo. D.T.: Camilo Ayala.

¿Cómo y dónde ver a Pereira vs Alianza por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 6, tendrá su pitazo inicial este lunes 6 de abril a partir de las 2:45 de la tarde. Win+ Fútbol y Win Sports TV transmitirán las emociones del cotejo en el Estadio Santiago de las Atalayas, además de Win Play en su plataforma streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

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