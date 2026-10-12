¡Subcampeón mundial! Colombia amplia su legado en el BMX

El representante de Colombia, Juan José Velásquez, se adjudicó la medalla de plata en la Copa Mundo UCI de BMX.

Colombia subcampeón Mundial | COC

El matrimonio entre Colombia y el BMX sigue más fuerte que nunca. A pesar de que se máxima referencia, Mariana Pajón, ya este en su tramo final de carrera, el legado sigue pasando de generación en generación. En esta oportunidad, el gran protagonista fue Juan José Velásquez.

El deportista colombiano se llevó todos los reflectores en la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026 al ser subcampeón de la séptima ronda. Este certamen tuvo como sede Chongli, China y fue testigo de como, nuevamente, un ‘cafetero’ se subía en el podio de la cita orbital.

Con un tiempo de 37.277 segundos, Juan José Velásquez le dio a Colombia la segunda posición de la prueba élite masculina. El campeón de la categoría fue el australiano Joshua Jolly que registró una marca de 36.436 segundos. Y para cerrar el podio, Casper Pipers, de Países Bajos, se colgó la medalla de bronce.

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Pese a que Juan José Velásquez se quedó con todos los aplausos y reflectores. Pues, esta fue la primera medalla internacional en la categoría élite del antioqueño. Hubo varios colombianos que también brillaron con luz propia en el Campeonato Mundial. Juan Esteban Naranjo, Jersy Andrade, Mateo Carmona y Nicole Foronda.

Naranjo y Andrade alcanzaron las semifinales de la cita orbital. Mientras que, Carmona y Foronda se quedaron en la instancia de cuartos de final. Ahora bien, esta fue la primera vez que la sede de Chongli, China, albergó una competencia del circuito internacional de BMX.

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