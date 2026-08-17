¡Un mexicano en La Vuelta a España! César Macías, elegido por Burgos para la ronda española 

El ciclista mexicano de 22 años disputará su primera Gran Vuelta con el equipo español del 22 de agosto al 13 de septiembre

César Macías debutará en la ronda española el 22 de agosto | @cesarmaciase

El ciclismo mexicano tendrá presencia en La Vuelta a España 2026. El Burgos Burpellet BH confirmó este lunes su alineación para la ronda española y entre los ocho elegidos aparece César Macías, quien disputará a los 22 años la primera Gran Vuelta de su carrera profesional.

El tapatío afrontará uno de los retos más importantes de su trayectoria apenas unos meses después de incorporarse al conjunto español y tras conseguir en julio su primera victoria como profesional en China. Dentro del equipo tendrá una misión definida: buscar oportunidades en las llegadas al sprint.

César Macías, la apuesta del Burgos para los sprints

El Burgos Burpellet BH acudirá por octava ocasión a La Vuelta con un equipo diseñado para competir en diferentes terrenos. Jesús Herrada y José Manuel Díaz serán las principales referencias en la montaña, mientras que Sergio Chumil, Mario Aparicio, José Luis Faura y Sinuhé Fernández buscarán presencia en ascensos y escapadas.

En el caso de Macías, su velocidad lo convierte en la principal opción del equipo para las volatas masivas. El mexicano intentará medirse ante algunos de los mejores sprinters del pelotón internacional en las jornadas con menor dificultad montañosa. Junto al francés Clément Alleno, será además uno de los dos ciclistas del Burgos que debutarán en una gran vuelta.

De Guadalajara a Europa para perseguir el profesionalismo

Nacido en Guadalajara, César Macías comenzó su camino internacional desde muy joven. A los 17 años viajó a Europa en 2021, después de competir en México con Patobike y formar parte de la primera generación de ciclistas de ruta del proyecto AR Monex.

Su adaptación al ciclismo europeo pasó por equipos como Start Junior Team by Java, Star Cycling, EvoPro Racing y Petrolike, antes de conseguir para la temporada 2026 un contrato de dos años con Burgos Burpellet BH.

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Su primera victoria profesional llegó en China

El resultado más importante de su año llegó en julio durante el Tour of Magnificent Qinghai, en China. Macías ganó la séptima etapa después de imponerse en un cerrado photo finish, consiguiendo su primera victoria como profesional y su primer triunfo con el Burgos Burpellet BH.

Burgos trabajó para controlar la fuga y alcanzó al último escapado a unos 300 metros de la meta. Rodrigo Álvarez y Clément Alleno ayudaron a preparar el lanzamiento y Macías terminó el trabajo en los últimos metros. La victoria significó además 25 puntos UCI para el mexicano y el octavo triunfo de la temporada para el equipo español.

Tour de Flandes, Tour de l’Avenir y crecimiento en Europa

La llegada a La Vuelta representa otro paso en una trayectoria que ya incluye participación en carreras importantes del calendario internacional. Macías disputó el Tour de l’Avenir, el Giro Next y la Vuelta a Turquía, además de subir al podio del Tour de l’Avenir 2025 y conseguir una medalla en los Campeonatos Panamericanos.

En abril de 2026 también completó el Tour de Flandes, uno de los cinco Monumentos del ciclismo. Terminó en el puesto 108 en una carrera ganada por Tadej Pogacar y se convirtió en el primer mexicano en finalizar la histórica prueba belga. Ahora llegará el desafío más largo de su carrera.

César Macías buscará aprovechar sus oportunidades en La Vuelta

La Vuelta a España comenzará el sábado 22 de agosto en Mónaco y contará con 21 jornadas de competencia hasta el 13 de septiembre. Para Macías, completar tres semanas junto a algunos de los mejores ciclistas del mundo supondrá un nuevo paso en el proceso que inició cuando dejó México siendo adolescente.

El mexicano ha señalado que su objetivo a futuro es llegar a un equipo WorldTour, disputar el Tour de Francia y eventualmente pelear por una victoria de etapa. Antes de pensar en ese siguiente nivel, tendrá en La Vuelta 2026 su primera oportunidad para demostrar que puede competir en el máximo escenario del deporte.

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