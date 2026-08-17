Jonas Vingegaard no volverá a competir en 2026: Visma confirma el final de su temporada

Visma confirmó que Jonas Vingegaard se perderá el Mundial y las clásicas de otoño por su lesión. El danés ya piensa en su regreso para 2027.

Jonas Vingegaard termina su temporada 2026 | Reuters.

Jonas Vingegaard no volverá a competir en lo que resta de 2026. Team Visma | Lease a Bike confirmó este lunes que el ciclista danés decidió poner punto final a su temporada debido a las consecuencias de la fractura de clavícula que sufrió durante el Tour de Francia. De esta manera, el ganador del Giro de Italia se perderá el Campeonato Mundial de Montreal y las clásicas de otoño, entre ellas Il Lombardia, y su regreso a la competición queda proyectado para 2027.

Jonas will not race again this season



“After a long and intense racing period, a recovery period was planned after the Tour de France anyway. Due to the collarbone injury, the start of my training has been delayed and it is not possible for me to get back to top level in the… pic.twitter.com/ImQ2EEIuwt — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 17, 2026

Visma confirma el adiós de Vingegaard a la temporada

La decisión pone fin a las especulaciones que se habían instalado durante las últimas semanas sobre un posible regreso del danés. Aunque Vingegaard no tenía carreras programadas después del Tour de Francia, existía la posibilidad de que pudiera recuperar el nivel necesario para competir en el Mundial de Montreal, que se disputará en septiembre. Incluso Mads Pedersen había alentado públicamente al corredor a formar parte de la selección danesa.

Sin embargo, la fractura sufrida en el Tour terminó siendo determinante. Vingegaard se vio obligado a abandonar la carrera francesa después de una caída y posteriormente fue sometido a una cirugía. Casi un mes después del accidente, Visma explicó que el corredor todavía siente los efectos de la lesión y que el retraso en el comienzo de su entrenamiento le impide alcanzar el máximo nivel competitivo en el corto plazo.

“Tras un periodo de competición largo e intenso, estaba previsto un periodo de recuperación después del Tour de Francia. Debido a la lesión en la clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no me será posible volver a mi máximo nivel en los próximos días”, explicó Vingegaard. El danés dejó claro que ahora su prioridad será recuperarse por completo y comenzar a preparar los objetivos de la próxima temporada.

¿Una decisión solamente por la fractura?

El anuncio también abrió un debate en Dinamarca sobre los motivos que llevaron a Vingegaard a cerrar anticipadamente su temporada. Una fractura de clavícula puede tener una recuperación relativamente rápida en términos de consolidación ósea, pero volver a competir al máximo nivel requiere además recuperar fuerza, movilidad, entrenamiento específico y condición física. En el caso del danés, Visma también puso sobre la mesa el desgaste acumulado durante una temporada especialmente exigente.

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Además, el calendario restante no ofrecía demasiadas oportunidades naturales para un corredor cuyo principal objetivo son las carreras por etapas. Vingegaard tampoco ha encontrado históricamente su mejor versión en las pruebas de un día. Desde su consolidación como una de las grandes figuras del ciclismo mundial, sus principales éxitos han llegado en vueltas por etapas, mientras que su experiencia en clásicas y campeonatos de un día ha sido mucho más limitada.

El director deportivo Marc Reef respaldó la decisión y explicó que el equipo ya contemplaba realizar una evaluación del calendario después del Tour. “Después de un periodo intenso con muchos días de competición y la fractura de clavícula que sufrió Jonas en el Tour de Francia, lo mejor para él es centrarse en 2027”, señaló. Así, Visma optó por no acelerar su regreso y darle al danés el tiempo necesario para recuperarse y construir su preparación para el próximo año.

Vingegaard cierra un 2026 histórico

Pese al desenlace del Tour de Francia, Vingegaard puede cerrar una temporada de enorme importancia en su carrera. El danés conquistó París-Niza, la Volta a Catalunya y, especialmente, el Giro de Italia, resultado que le permitió completar el histórico triplete de Grandes Vueltas. Con ese logro se unió a un selecto grupo de corredores que han ganado el Tour de Francia, el Giro de Italia y La Vuelta a España.

Ahora, el objetivo será recuperar completamente su estado físico y mental antes de regresar a la competición. El propio Vingegaard aseguró que conversará con el equipo para definir sus objetivos de 2027, una temporada en la que todo apunta a que volverá a poner el Tour de Francia entre sus grandes prioridades. Su ausencia en el tramo final de 2026, por tanto, no solo responde a una lesión, sino también a la intención de Visma de proteger a una de sus principales figuras después de un calendario particularmente exigente.

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