Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania en vivo: fecha, horario y dónde ver la carrera del mexicano

En Claro Sports seguimos de cerca al ciclista mexicano en su trayectoria histórica dentro del ciclismo mundial

Sigue a Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026 por Claro Sports | Claro Sports

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, tendrá una nueva cita con el ciclismo internacional. El nacido en Ensenada, Baja California formará parte del equipo del UAE Team Emirates-XRG que participará en la Vuelta a Alemania 2026, competencia que se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto y que podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, iniciando la actividad del prólogo y la Etapa 1 al día siguiente.

El Comité Organizador de la carrera confirmó la presencia del ciclista mexicano, colocándolo como el corredor a seguir durante los cinco días de actividad en territorio alemán. Del Toro competirá a lado de Nils Politt, con quine buscará hacer una buena mancuerna para tratar de quedarse con la victoria. Incluso en la Vuelta a Alemania consideran que la etapa de montaña podría ser un elementos a su favor dentro de la competencia.

¿Horario y dónde ver en vivo el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026?

La carrera en Alemania iniciará el miércoles 19 de agosto con el prólogo, el cual es una carrera corta y explosiva contrarreloj individual. El recorrido es de tan solo 2.6 kilómetros y se llevará a cabo en la ciudad Bad Orb, en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de México; para luego darle paso a la competencia por etapas en territorio alemán.

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026?

Después de llevarse a cabo la competencia previa, la carrara iniciará con la Etapa 1 el jueves 20 de agosto a las 06:00 horas. El recorrido iniciará en Bad Orb y finalizará en Schwäbisch, en un trazado de 215.3 kilómetros y que podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La primera etapa de la Vuelta a Alemania está catalogada como accidentada y será la fase más larga de esta edición, ya que cuenta con al menos tres mil metros de desnivel acumulado, con muchos ascensos y descensos en el camino antes de llegar a la meta final.

Recorrido de la etapa 1 de la Vuelta a Alemania | www.deutschland-tour.com/

El cierre de la carrera será más que llamativa, ya que el último tramo, ya en Schwäbisch, los ciclistas que estén al frente del pelotón buscarán atacar para alcanzar los primeros lugares en esta primera etapa de la competencia en territorio teutón.

Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026: ¿Dónde ver en vivo la carrera?

La actividad del prólogo y cada una de las cuatro etapas que conforman la Vuelta a Alemania se podrán ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, tanto en la página web como en el canal oficial de YouTube. Las transmisiones se llevarán a cabo a partir de las 06:00 horas y se espera que finalicen a las 09:00 horas, tiempo del centro de México y en espera que el pelotón no se retrase más de la cuenta.

Clasificación de la Vuelta a Alemania 2026

La clasificación general de la Vuelta a Alemania 2026 todavía no está disponible por no haber iniciado la competencia aún. Se espera que después de la actividad del miércoles 19 de agosto comience a tomar forma la tabla con el tiempo de cada uno de los ciclistas, incluido el mexicano Isaac del Toro.

Por lo hecho en las carreras anteriores, el equipo favorito para quedarse con la victoria y dominar el podio es el UAE Team Emirates-XRG, teniendo a Torito como el referente para salir triunfante para agrandar su historia y el buen momento que atraviesa en el ciclismo internacional.

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