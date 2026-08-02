El colombiano Nicolás Gómez gana el oro en ciclismo de ruta; el mexicano César Macías acaricia el podio

La definición de las preseas se dio en los metros finales de una competencia marcada por la exigencia entre los principales contendientes

Colombia domina la ruta y Nicolás Gómez se cuelga el oro. | Captura Claro Sports

El colombiano Nicolás Gómez conquistó la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de completar los 169.5 kilómetros del recorrido con un tiempo de 3:47:59.

La definición se produjo en los metros finales de una competencia marcada por la paridad entre los principales contendientes. Joseph Ramírez, de Costa Rica, obtuvo la medalla de plata, mientras que el dominicano Roberto González se quedó con el bronce. Ambos cruzaron la meta con registro de 3:48:00, apenas un segundo después del ganador.

México estuvo cerca de ingresar al podio por medio de César Macías, quien terminó en la cuarta posición con el mismo tiempo que los medallistas de plata y bronce. El representante mexicano se mantuvo dentro del grupo que peleó por las preseas, pero perdió posiciones durante el cierre y quedó fuera del podio por una diferencia mínima.

Nicolás Gómez resolvió la carrera en el cierre

La prueba se disputó sobre un circuito de 11 vueltas por la Avenida Malecón, uno de los puntos principales de la capital dominicana. El pelotón partió desde el Congreso Nacional, ubicado en el Centro de los Héroes, antes de afrontar un recorrido que exigió resistencia y estrategia durante casi cuatro horas.

La lucha por las primeras posiciones se mantuvo abierta hasta el último tramo. Gómez consiguió una ligera ventaja sobre sus perseguidores y cruzó la meta con un promedio de 44.6 kilómetros por hora, velocidad que también registraron Ramírez, González y Macías.

El colombiano Alejandro Osorio finalizó en el quinto puesto con 3:48:01, a dos segundos de su compatriota. Christopher Morales, de Puerto Rico, terminó sexto, mientras que el venezolano Arlex Méndez ocupó la séptima plaza, ambos con una diferencia de tres segundos respecto al campeón.

Edgar Cadena también terminó entre los diez primeros

Además del cuarto lugar de César Macías, Edgar Cadena fue el segundo mexicano mejor clasificado. El ciclista concluyó en la octava posición con tiempo de 3:48:02, a tres segundos de Gómez, dentro del grupo principal que llegó compacto a la meta.

Los dominicanos Jonathan Ogando y Alberto Ramos completaron los primeros diez lugares. Ogando fue noveno con 3:48:02, mientras que Ramos registró 3:48:04 para ocupar la décima posición.

Carlos García terminó en el lugar 27 con un tiempo de 3:48:55, a 56 segundos del campeón. Ulises Castillo cerró la participación mexicana en la posición 29, con marca de 3:49:15 y una diferencia de un minuto con 16 segundos.

México colocó a dos representantes dentro de los primeros ocho puestos, pero no consiguió medalla en la prueba de ruta varonil. La diferencia entre el oro y el cuarto lugar fue de apenas un segundo, en una carrera definida por el acomodo y la velocidad del grupo durante el último esfuerzo.

Pos. Ciclista País Tiempo Diferencia 1 Nicolás Gómez Colombia 3:47:59 — 2 Joseph Ramírez Costa Rica 3:48:00 +0:01 3 Roberto González República Dominicana 3:48:00 +0:01 4 César Macías México 3:48:00 +0:01 5 Alejandro Osorio Colombia 3:48:01 +0:02 6 Christopher Morales Puerto Rico 3:48:02 +0:03 7 Arlex Méndez Venezuela 3:48:02 +0:03 8 Edgar Cadena México 3:48:02 +0:03 9 Jonathan Ogando República Dominicana 3:48:02 +0:03 10 Alberto Ramos República Dominicana 3:48:04 +0:05 11 Dorian Monterroso Guatemala 3:48:04 +0:05 12 Ricardo Delgado Cuba 3:48:05 +0:06 13 Pablo Cruz Honduras 3:48:05 +0:06 14 Juan del Rosario República Dominicana 3:48:05 +0:06 15 Christofer Jurado Panamá 3:48:06 +0:07 16 Manuel Rodas Guatemala 3:48:06 +0:07 17 Juan Vásquez Guatemala 3:48:07 +0:08 18 Mathieu Pellegrin Guadalupe 3:48:08 +0:09 19 Randol Izquierdo Cuba 3:48:13 +0:14 20 Jorge Abreu Venezuela 3:48:24 +0:25

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