Tadej Pogacar reaparece tras su caída en La Vuelta: publica foto después del accidente

El esloveno compartió una historia en Instagram, horas antes de ser intervenido de la clavícula tras abandonar la Vuelta a España 2026

Tadej Pogacar volvió a aparecer después de la caída que lo obligó a abandonar la Vuelta a España 2026. El ciclista esloveno compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se le observa con collarín y distintos vendajes, una imagen publicada horas después del accidente que sufrió durante la octava etapa de la competencia.

La publicación estuvo acompañada por la canción “Stayin’ Alive”, de Bee Gees, elegida por el propio corredor mientras continúa bajo supervisión médica. Pogacar fue trasladado desde el hospital de Gandía hacia Barcelona, ciudad en la que será sometido a una intervención quirúrgica por la fractura desplazada que presenta en la clavícula izquierda.

El accidente ocurrió a 32 kilómetros de la meta de la etapa 8, cuando el pelotón marchaba compacto. Pogacar perdió el control después de una acción en la que estuvo involucrada una piedra y terminó en el pavimento. Tras permanecer algunos minutos en el suelo, pudo ponerse de pie, pero descartó continuar y fue trasladado en ambulancia.

MÁS INFORMACIÓN: Pogacar sufre conmoción cerebral y fractura en la clavícula tras su caída en la Vuelta

El parte médico del UAE Team Emirates XRG confirmó que el esloveno sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones. El equipo también informó que no se detectaron otras lesiones graves ni secuelas neurológicas.

Pogacar muestra su estado de salud tras la caída | @tadejpogacar

La intervención en la clavícula fue programada una vez que los médicos consideraron seguro realizarla, ya que inicialmente se decidió posponerla por precaución debido a la conmoción cerebral. Pogacar permanece bajo vigilancia del equipo médico y se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución después de la cirugía.

Su abandono modificó por completo la clasificación general de La Vuelta. Pogacar llegaba a la etapa como líder de la competencia y uno de los principales candidatos al título, pero su retiro abrió la puerta para que Enric Mas tomara el primer lugar de la general.

La caída significó además el primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas desde que se incorporó al UAE en 2019. Su retiro anterior por lesión se había producido en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023, cuando sufrió una fractura en la muñeca izquierda.

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