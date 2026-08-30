Posibles alineaciones de Deportivo Pasto vs Pereira por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Publicado por Nicolás Flórez Parra
El mal presente de ambos equipos los obliga a buscar un marcador favorable que les levante el estado anímico.
La necesidad también tiene su espacio en la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es momento para que Deportivo Pasto estrene proyecto al mando de René Rosero tras la salida de Jonathan Risueño de la dirección técnica. El rival de turno es Deportivo Pereira, que viene atravesando una grave crisis institucional y que va alineada con la irregularidad en los resultados.
Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Santiago Jiménez, Nicolás Gil, Joyce Ríos, Mateo Garavito; Franco Leys, Enrique Serje, Hervin Goyes; Andrés Ibargüen, Jorge Obregón y Jonathan Perlaza. D.T.: René Rosero.
Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Wálmer Pacheco, Santiago Aguilar, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Miguel Aguirre; Jordy Monroy, Jhon Largacha y Sebastián Acosta. D.T.: Arturo Reyes.
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¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
La programación tiene este encuentro para disputarse en el Estadio Departamental Libertad este lunes, 31 de agosto, a las 6:00 p.m. Las señales de televisión disponibles serán las del canal básico y también el de suscripción adicional de Win Sports+. También podrán acceder vía streaming aquellos usuarios que posean una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto
- 27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto.
- 23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros.
- 08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali.
- 04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.
- 01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.
Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira
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- 21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.
- 31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.
- 24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.
- 26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares
- 21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.