Aldo Rendón sale de La Casa de los Famosos México por problemas de salud: “Tengo que iniciar tratamiento”

Galilea Montijo anunció entre lágrimas la salida del habitante, quien explicó decidió poner fin a su participación en el reality para comenzar un tratamiento médico y priorizar su salud

Aldo Rendón sale de La Casa de los Famosos. Foto print: @LaCasaFamososMx

Una salida más que inesperada fue la que tuvo este martes 1 de septiembre La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala del show. Aldo Rendón dejó la competencia por motivos de salud, después de explicar ante sus compañeros y la audiencia que necesitaba comenzar un tratamiento médico que no puede llevar mientras permanece dentro del reality.

Con lágrimas, la vos entrecortada y visiblemente afectada, se mostró la conductora Galilea Montijo al momento de anunciar la salida del stylist. Posteriormente, Rendón tuvo la oportunidad de despedirse de los habitantes. La decisión llegó después de varias semanas dentro de la casa, periodo en el que algunos de sus compañeros habían expresado preocupación por su estado físico.

Con lágrimas, #Gali recibe a #Aldo en el foro después de abandonar la casa por problemas de salud



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¿Por qué Aldo Rendón salió de La Casa de los Famosos México?

Durante la gala de este martes, Aldo explicó que las condiciones del reality ya no son compatibles con el proceso médico que necesita seguir. El stylist señaló que tendría que abandonar la casa de inmediato para recibir atención, por lo que continuar dentro de la competencia no era una opción.

“Me voy de la casa hoy“, fueron las primeras palabras de Rendón al anunciar su salida entre lágrimas. “Las condiciones de La Casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo, entonces, me voy de La Casa hoy“, añadió.

Por problemas de salud, #Aldo abandona #LaCasaDeLosFamososMx



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¿Qué enfermedades tiene Aldo Rendón? Esto se sabe de su historial médico

Aldo Rendón no especificó cuál de sus padecimientos está relacionado con el tratamiento que motivó su salida. Aunque, durante su participación en el reality, Aldo Rendón habló sobre distintos problemas de salud. El stylist contó que padece anemia, condición que descubrió antes de ingresar a La Casa de los Famosos México tras realizarse estudios por el cansancio y sueño constantes. También señaló que vive con queratocono, enfermedad que afecta la córnea, y recordó haber sufrido un ataque de gota, que provoca dolor e inflamación en las articulaciones.

MÁS INFORMACIÓN: La Casa de los Famosos México 2026: Yanet García es la habitante eliminada del reallity, hoy 25 de agosto

Además, Rendón relató que en 2010 enfrentó una crisis de salud que afectó su hígado y vesícula, situación que lo mantuvo cerca de seis meses hospitalizado. Según explicó, este problema estuvo relacionado con el consumo de alcohol que mantuvo durante varios años.

¿Quiénes han salido de La Casa de los Famosos México 2026? Aldo Rendón se suma a la lista

La competencia de La Casa de los Famosos México 2026 ha tenido varias salidas desde su estreno. El más reciente había sido Luis Chaparro, quien quedó fuera el domingo 30 de agosto tras enfrentarse a Gema Garoa en el carrusel final. A esta lista ahora se suma Aldo Rendón, quien abandonó el reality por motivos de salud y para iniciar un tratamiento médico.

Entre las salidas anteriores también aparecen Yanet García, Moisés Peñaloza, Arantza Ruiz y Ximena Herrera, quienes dejaron la casa mediante diferentes dinámicas de eliminación. Por su parte, Fede Vigevani salió después de cumplir su función como habitante infiltrado, mientras que Mariana Ochoa tuvo una salida temporal debido a la dinámica de El Exilio, pero posteriormente regresó a la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La actividad diaria de La Casa de los Famosos México 2026 puede seguirse a través de ViX, donde está disponible la señal de la convivencia y las emisiones relacionadas con las distintas dinámicas de la semana. De lunes a viernes, la programación contempla Pregala a las 21:30 horas, gala principal a las 22:00 por Canal 5 y Postgala a las 23:00 en ViX.

El calendario semanal mantiene la Prueba del Líder los lunes; los martes suele comenzar la prueba semanal y se realizan actividades como las noches de cine; los miércoles corresponde la nominación; los jueves se disputa el robo de la salvación y otras dinámicas; los viernes se celebra el duelo por la salvación y la fiesta temática; los sábados se realiza la compra semanal, mientras que los domingos llega la gala de eliminación, también disponible por Las Estrellas.

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