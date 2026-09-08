Resultado de Baloto, Revancha y MiLoto: consulte los números que cayeron hoy | 7 de septiembre de 2026

El lunes trajo mucha actividad con estos sorteos, que tienen mucha popularidad en Colombia por diferentes motivos.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Con bastante diferencia, el más popular de los juegos de azar en Colombia es Boloto. Desde hace años, este sorteo se consolidó en la cima gracias a la promesa de enormes premios mayores que siempre llaman la atención del público. Este lunes, siete personas estuvieron a un solo acierto de acceder a alguno de los gigantescos acumulados disponibles. Por otra parte, 12 jugadores se quedaron cerca del máximo objetivo en MiLoto.

Resultados del Baloto hoy, 7 de septiembre de 2026

Números ganadores: 03 – 05 – 13 – 17 – 28 – 01 .

03 – 05 – 13 – 17 – 28 – . Nuevo acumulado: $57.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 7 de septiembre de 2026

Números ganadores: 08 – 16 – 17 – 27 – 39 – 11 .

08 – 16 – 17 – 27 – 39 – . Nuevo acumulado: $3.000 millones de pesos.

Resultados de Baloto. – @Baloto_Colombia.

Resultado de MiLoto de este lunes, 7 de septiembre de 2026

Números ganadores: 06 – 08 – 20 – 35 – 38.

06 – 08 – 20 – 35 – 38. Nuevo acumulado: $230 millones de pesos.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega Baloto y MiLoto?

La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.

De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.

Lugares para comprar Baloto o MiLoto

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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