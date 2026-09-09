Vuelta a España 2026, en vivo: ¡fuga en dupla!

Siga las emociones de la decimoséptima fracción, que unirá caminos entre Dos Hermanas y Sevilla.

Etapa 17 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto etapa 17 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 9 de septiembre

* Las horas que se muestran son para México (GMT -6). Las personas en Colombia deben sumar una hora y las de argentina, tres.

Los que toman el frente del grupo mayoritario y empiezan a indicar cómo marchar son los integrantes del Visma. El equipo amarillo, con Wout van Aert a la cabeza, comandará el descuento de tiempos con respecto a la fuga. Esa brecha ahora está en 4:20. Esta etapa mayormente llana daba pie para una escapada desde bien temprano y así ha sido. El francés Enzo Paleni y el español Sinuhé Fernández han emprendido una aventura en punta y mantienen una ventaja de 4:00 sobre el pelotón. Iremos analizando cómo se dan los ritmos. ¡Cordial saludo! Ya estamos atentos a lo que va sucediendo en esta fracción de la ronda ibérica. Comentaremos la situación de carrera en breve.

¿A qué hora empieza la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 hoy 9 de septiembre?

Esta fracción, que se dará en el terreno llano sobre el calor de Andalucía, tendrá su inicio a partir de las 13:24 horas locales (06:24 de COL y 05:24 de MEX). El recorrido de 185 kilómetros, de acuerdo con la previsión de la organización, vería al ganador cruzar la meta a las 17:30 (10:30 de COL y 09:30 de MEX).

Salida y ruta etapa 17, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

En el papel no habrá mayores inconvenientes en una etapa para embaladores. Tan solo tendrá 850 metros de desnivel positivo, sin ningún puerto de montaña calificable. Lo único que dará puntos será el sprint en San José de la Rinconada, kilómetros antes de que el ganador se alce en brazos. La duración total será de cuatro horas.

Así será el recorrido: Dos Hermanas – Los Palacios y Villafranca – Utera- El Coronil – Morón de la Frontera – Alcalá de Guadaíra – Carmona – San José de la Rinconada – Sevilla.

Etapa 17- Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abiertas de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera por televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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