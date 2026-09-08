Saprissa vs Cartaginés por Copa Centroamericana Concacaf 2026: horario, canal y dónde ver en vivo

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa vs Cartaginés, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Cartaginés se enfrentan este miércoles 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El partido se disputará desde las 19:06 horas de Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ en Centroamérica. El Clásico Provincial tendrá como premio comenzar con ventaja una serie que definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo de Concacaf.

El encuentro enfrenta a dos equipos costarricenses que consiguieron superar la fase de grupos y ahora buscarán acercarse a las semifinales. Cartaginés terminó como líder del Grupo D, mientras que Saprissa avanzó como segundo del Grupo C, por detrás de Olimpia. La posición obtenida en la clasificación general determinó que los morados deban disputar el primer encuentro como locales y que la eliminatoria se defina en territorio brumoso.

Además de buscar las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, ambos tienen en juego avanzar hacia la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. A continuación, todos los detalles de Saprissa vs Cartaginés: a qué hora juegan, qué canal transmite el partido y dónde verlo en vivo por TV y streaming.

¿A qué hora juega Saprissa vs Cartaginés por la Copa Centroamericana?

Saprissa vs Cartaginés se jugará este miércoles 9 de septiembre a las 19:06 horas de Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa. Será el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

Horarios de Saprissa vs Cartaginés por país

País Hora Costa Rica 19:06 Guatemala 19:06 Honduras 19:06 El Salvador 19:06 Nicaragua 19:06 México (CDMX) 19:06 Colombia 20:06 Estados Unidos (ET) 21:06 Argentina 22:06

¿Qué canal transmite Saprissa vs Cartaginés en vivo?

El partido entre Saprissa y Cartaginés se podrá ver en vivo en Centroamérica a través de ESPN, mientras que la opción de streaming será Disney+. La transmisión corresponde al encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

¿Dónde ver Saprissa vs Cartaginés online?

Disney+ permitirá seguir Saprissa vs Cartaginés en vivo por streaming en los territorios donde posee los derechos de la Copa Centroamericana. El acceso dependerá del plan y disponibilidad del servicio en cada país.

Saprissa vs Cartaginés: ficha del partido

Dato Información Partido Saprissa vs Cartaginés Competición Copa Centroamericana 2026 Instancia Cuartos de final – ida Fecha Miércoles 9 de septiembre Hora en Costa Rica 19:06 Estadio Ricardo Saprissa TV ESPN Streaming Disney+

¿Cuándo se juega la vuelta entre Cartaginés y Saprissa?

La serie se definirá el miércoles 16 de septiembre, cuando Cartaginés reciba a Saprissa en el estadio José Rafael “Fello” Meza. El partido de vuelta comenzará a las 18:30 horas de Costa Rica y determinará cuál de los dos clubes avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana.

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