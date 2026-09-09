Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 8 de septiembre de 2026

Como septiembre es un mes sin días festivos en Colombia, habrá pocos cambios sobre el itinerario de sorteos previsto.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Arrancando septiembre, la emoción con los juegos de azar en Colombia sigue por todo lo alto. En un mes donde no hay festivos, se prevén pocos cambios en el calendario normal de sorteos. Este martes, se jugaron dos loterías principales, siempre atractivas por sus enormes premios mayores. Además, los resultados de los chances tienen expectativa por las diferentes modalidades en que se pueden jugar.

Lotería de Cruz Roja

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería del Huila.

Resultados de chances

Dorado Noche: 2757-5

2757-5 Astro Luna: 7032 – Sagitario

7032 – Sagitario Cafeterito Noche: 3553-3

3553-3 Pick 4: 3176

3176 Pick 3: 695

695 Caribeña Noche: 8236

8236 Sinuano Noche: 8015

8015 Motilón Noche: 9794-6

9794-6 Fantástica Noche: 3803-3

3803-3 Culona Noche: 0998

0998 Chontico Noche: 4076-0

4076-0 Paisita Noche: 2543

¿Cómo hacer efectivos los premios de lotería?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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