Andrés Andrade, el panameño que hizo historia en la Champions League 2026-27

Tercer ‘canalero’ en una jugar una fase de grupos de Champions

El panameño Andrade durante un partido. (Reuters)

El pasado martes 8 de septiembre, por la jornada 1 de la fase regular de la UEFA Champions League 2026-27, el Lask Linz de Austria visitó al AEK Atenas en un juego cuyo resultado fue dejado al margen al menos en toda Panamá, habida cuenta de que en el elenco austríaco fue titular Andrés Andrade en la defensa protagonizando así un hito para el fútbol del país.

El Lask cayó derrotado por la mínima ante los griegos, por un golazo de Razvan Marin de tiro libre, y en cuanto a Andrade, disputó los 90 minutos y fue amonestado. El caso fue que no se trató de un panameño más jugando la competencia de clubes internacional más importante del mundo, sino que se convirtió en el tercer jugador del país en disputar dicha competencia en más de 70 años.

Los tres panameños que jugaron la Champions League.

Andrade, de 27 años, logró en el inicio de su cuarta temporada jugando en el equipo de Austria, convertirse en el tercer panameño en ver acción en la Champions. Anteriormente, los dos que lo habían conseguido fueron César Blackman, que de hecho fue el primero en lograrlo defendiendo la camiseta del Slovan Bratislava en la edición 2024-25, y luego Michael Murillo, con el Marsella en la 2025-2026.

Cuándo juega Andrade en la Champions League 2026-2027

8 de septiembre: AEK 1-0 Lask

14 de octubre: Lask vs Liverpool

21 de octubre: Sporting Lisboa vs Lask

3 de noviembre: Slovan Bratislava vs Lask

24 de noviembre: Bodo vs Lask

9 de diciembre: Lask vs Fenerbahce

19 de enero de 2027: Real Madrid vs Lask

27 de enero de 2027: Lask vs Porto

El otro panameño que por estos tiempos está también siendo protagonista en este ámbito es Michael Murillo, quien está disputando con la camiseta del Besiktas una nueva edición de la UEFA Europa League 2026-27.

El defensor central tuvo un debut espectacular en la competencia el pasado 20 de agosto, cuando anotó al minuto 12 de partido uno de los tres goles con los que los turcos vencieron al Zalgiris por la fase inicial de clasificación.

Cuándo juega Amir Murillo en la Europa League 2026-27

El panameño tendrá su primera Europa League en el Besiktas, tras jugar la pasada edición con el Marsella.

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