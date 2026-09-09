Miércoles de Champions: Barcelona, Arsenal, Liverpool y PSG hacen su debut

La jornada tendrá seis partidos, con el líder de LaLiga y el líder de la Premier como focos principales, además de un PSG que llega sin victorias en la Ligue 1

Barcelona y Arsenal, a convencer. El PSG, a despertar | Reuters

La Champions League 2026-27 continuará este miércoles 9 de septiembre con seis partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de liga. Después de los triunfos de Real Madrid, Betis, Borussia Dortmund, Aston Villa y AEK Atenas en el arranque del torneo, será turno para Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético de Madrid y Napoli, clubes que comenzarán su recorrido en la competencia continental.

El Barcelona será uno de los primeros en entrar en acción cuando reciba al Feyenoord a las 10:45 horas, tiempo del centro de México. El conjunto catalán llega a su estreno europeo como líder de LaLiga y buscará trasladar ese momento al torneo continental, donde comenzará una fase de ocho encuentros que determinará su posición en la clasificación general. A la misma hora, Stuttgart enfrentará al Viking FK.

A partir de las 13:00 horas se disputarán los otros cuatro encuentros de la jornada. Uno de los cruces será Napoli contra Arsenal, duelo en el que los ‘Gunners’ llegan como favoritos tras ostentar el liderato de la Premier League. El cuadro italiano solo cuenta con un triunfo en tres encuentros; por lo que esperan hacer valer su localía ante uno de los favoritos.

Paris Saint-Germain también iniciará su participación este miércoles cuando reciba al Slovan Bratislava a las 13:00 horas. El conjunto francés aparece entre los equipos que buscan competir por el título, aunque su presente en la Ligue 1 contrasta con esa expectativa: llega al encuentro sin haber conseguido una victoria en el campeonato francés, por lo que la Champions representa otro escenario para intentar modificar su arranque de temporada.

Champions League | Jornada 1 | Miércoles 9 de septiembre

10:45 | Barcelona vs Feyenoord | FOX One y FOX+

10:45 | Stuttgart vs Viking FK | HBO Max, TNT y TNT Sports

13:00 | PSG vs Slovan Bratislava | FOX One y FOX

13:00 | Napoli vs Arsenal | HBO Max y TNT

13:00 | Liverpool vs Atlético de Madrid | FOX One y FOX+

13:00 | Sporting CP vs Galatasaray | HBO Max, TNT y TNT Sports

Otro de los partidos que concentrará la atención será Liverpool contra Atlético de Madrid en Anfield. Ambos comenzarán su camino europeo a las 13:00 horas, en un duelo entre dos clubes que han coincidido en diferentes ediciones del torneo. El equipo inglés debutará en casa, mientras que el conjunto dirigido por Diego Simeone espera seguir sacudiéndose las telarañas de la ‘novela Julián Álvarez’ y así arrancar su participación con triunfo. La programación de las 13:00 horas se completará con Sporting CP frente a Galatasaray.

Barcelona vs Feyenoord, Stuttgart vs Viking FK, PSG vs Slovan Bratislava, Napoli vs Arsenal, Liverpool vs Atlético de Madrid y Sporting CP vs Galatasaray conforman la cartelera de este miércoles.

La primera jornada de la Champions League 2026-27 se cerrará el jueves 10 de septiembre con seis partidos. La actividad comenzará con Fenerbahce vs Roma y PSV vs Shakhtar. Más tarde, Bayern Munich recibirá al Bodø/Glimt, Slavia Praga se medirá al Lens, Como enfrentará al RB Leipzig y Manchester United debutará ante Sabah Futbol Klubu.

Con estos encuentros quedará completada la primera fecha de la fase de liga, después de tres días de actividad. El foco estará puesto en equipos como el conjunto ‘bávaro’, los ‘Red Devils’ y el equipo de ‘La Loba’, mismos que buscarán comenzar con puntos en un formato donde cada resultado influye desde el inicio en la tabla general rumbo a la clasificación.

TE PUEDE INTERESAR: