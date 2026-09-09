¿Del Real Madrid, al América? Alaba podría reforzar a las Águilas

El austriaco se encuentra sin equipo y su nombre apareció entre las opciones de la defensa azulcrema

David Alaba, una posibilidad para el América. | Alberto Gardin/NurPhoto via AFP

El nombre de David Alaba apareció en el mercado del América a pocas horas del cierre del periodo de registros en la Liga MX. El defensa austriaco, que terminó su relación con el Real Madrid al concluir la temporada 2025-26, se encuentra sin equipo y podría continuar su carrera en México.

La información tomó fuerza este miércoles 9 de septiembre, en la que se asegura que el Club América se encuentra valorando la posibilidad de firmar a David Alaba, según publicó el periodista Matteo Moretto. Sin embargo, hasta el momento, ni el conjunto de Coapa ni el futbolista han anunciado un acuerdo. Esta situación coloca a Alaba como una opción para la defensa del equipo dirigido por Guillermo Almada, tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España.

A pocas horas del cierre de fichajes, es conocido que las Águilas estarían buscando reforzar la zaga y TUDN reporta que Alaba fue ofrecido al club de Coapa durante las últimas horas. Sin embargo, Claro Sports pudo saber que no existirían muchas posibilidades de que el austriaco llegue al América, ya que a pesar de que en algún momento hubo interés, la edad y las lesiones del defensa se habrían convertido en un obstáculo a solventar por lo que no hubo avances en el tema.

Un punto que modifica las condiciones de la operación es el estatus contractual del futbolista. Alaba no pertenece a ningún club después de finalizar su vínculo con el Real Madrid, por lo que América no tendría que negociar una transferencia con otra institución. Una eventual incorporación dependería del acuerdo contractual entre el jugador y el conjunto mexicano.

El periodo para registrar fichajes procedentes del extranjero en la Liga MX concluye este miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Por esta razón, cualquier avance alrededor del austriaco tendría que ajustarse a los tiempos y requisitos establecidos para el Apertura 2026.

América busca cubrir el lugar que dejó Sebastián Cáceres

La aparición de Alaba ocurre después de la salida de Sebastián Cáceres. El Celta de Vigo confirmó el pasado 1 de septiembre un acuerdo con el América para el traspaso del defensa uruguayo, quien firmó con el conjunto español hasta junio de 2030. Cáceres pasó seis temporadas y media en Coapa y superó los 200 partidos oficiales.

Con ese movimiento, la defensa quedó como uno de los sectores en los que América puede incorporar una pieza antes del cierre de registros. Alaba puede actuar como defensa central y también cuenta con antecedentes como lateral izquierdo y mediocampista, posiciones que ocupó durante diferentes etapas de su carrera en Alemania y España.

El aspecto económico aparece como uno de los puntos que tendría que resolver la directiva, por lo que el salario del futbolista forma parte del análisis que realiza el América.

¿Qué ganó David Alaba con Real Madrid y Bayern Munich?

Alaba nació en Viena el 24 de junio de 1992 y llegó al Real Madrid en 2021 después de su etapa con el Bayern Munich. El club español anunció el 22 de mayo de 2026 que ambas partes habían acordado terminar su relación al cierre de la temporada. Su ficha histórica en el sitio del Real Madrid registra 132 partidos y cinco goles con la camiseta blanca.

Durante cinco temporadas en Madrid conquistó 11 títulos: dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas de España, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Su etapa anterior se desarrolló en el Bayern Munich, donde disputó 431 partidos oficiales, marcó 33 goles y registró 54 asistencias de acuerdo con el club alemán.

Con Bayern también formó parte de los equipos que ganaron la Champions League en 2013 y 2020. De esta forma, Alaba suma cuatro títulos de la competición europea entre sus etapas en Alemania y España.

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