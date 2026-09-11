Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Santiago Buitrago en la fuga!
Siga las emociones de la decimonovena fracción, que unirá caminos entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas.
Minuto a minuto Etapa 19 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 11 de septiembre
74 kms
16 ciclistas siguen en fuga, allí se encuentra Santiago Buitrago, el bogotano luce la camiseta de pepas azules como líder de la clasificación de la montaña.
Pelotón a 3:00 allí aguanta Enric Mas para no perder más tiempo con Primoz Roglic, quien es segundo de la general y le sacó algunos segundos.
Nos encontramos en la subida de un repecho más no categorizado.
77 kms
Continúan 16 ciclistas en fuga, con Santiago Buitrago en su integridad. El colombiano sigue peleando por mantenerse en la punta de la clasificación de la montaña.
Pelotón a 2:28 con los del top 10 de la clasificación general.
82 kms
Acabamos de pasa por Ronda.
Son 16 ciclistas en fuga en estos momentos, allí se encuentra Santiago Buitrago.
Segundo grupo a 1:09 con Richard Carapaz.
Enric Mas no se logra ver en ninguno de estos dos grupos, si bien falta mucha carrera este viernes, tendrá que estar pendiente para que no le quiten la diferencia que lo tiene como líder de la general.
86 kms
Problemas mecánicos para Darren Raffeerty, perdió un gregario Richard Carapa, después que el ecuatoriano atacara. Al irlandés se le trabó la cadena, intentó desenredarla pero no pudo, tuvo que esperar la asistencia del vehículo de su equipo.
16 ciclistas en fuga, con Santiago Buitrago.
Segundo grupo a 1:09.
88 kms
16 ciclistas están en fuga en estos momentos, allí se encuentran Santiago Buitrago.
En el segundo grupo está Richard Carapaz, después de mover el pelotón.
Próximos a llegar a Ronda.
91 kms
La carrera se está moviendo mu rápido este viernes 11 de septiembre en La Vuelta a España 2026.
Si bien únicamente han habido 2 puertos de montaña, de segunda ambos, los descensos se están manejando con mucha velocidad.
Richard Carapaz sigue atacando, al ecuatoriano no le fue nada bien en la contrarreloj este jueves y va a recuperar el tiempo… y por qué no buscar la victoria.
95 kms
En el descenso del Puerto del Viento se comienza a mover el pelotón, Richard Carapaz es el primero en atacar y mover la carrera.
Lo que obliga a varios hombres a también reaccionar, especialmente el Movistar Team con Enric Mas, un día para aguantar la camseta oja.
99 kms
Eddie Dunbar acaba de pasar como primero en el Puerto del Viento.
Segundo grupo con 17 ciclistas. Santiago BUitrago realizó un pequeño ataque al pelotón en búsqueda de quedarse con los siguientes puntos que entregaba el Puerto del Viento.
102 kms
2.7 kilómetros para llegar a la punta de Puerto del Viento.
En estos momentos Eddie Dunbar se encuentra solo en fuga
Lo persiguen 5 escaladores más
El resto del pelotón está a 0:25.
Muchos movimientos para la pelea por estos puntos.
105 kms
Sigue el ascenso al Puerto del Viento, restan 5.7 kilómetros para su coronación.
Se logra ver en los pincelazos de la transmisión internacional que Santiago Buitrago lidera el pelotón, a pesar que Eddie Dunbar está solo en la fuga, el irlandés no representa peligro para el liderato del colombiano en la montaña.
107 kms
Continuamos en el ascenso al Puerto del Viento. Restan para llegar a la punta de este puerto 8.0 kilómetros.
Continúa en un ritmo frenético esta subida al segundo puerto de montaña del día, también de segunda categoría.
Eddie Dunbar muestra rebeldía en esta escalada, a 0:36 se encuentra el pelotón principal y todo el resto del grupo.
109 kms
Ya nos encontramos en la disputa del Puerto del Viento, segundo puerto del día, también de segunda categoría, como el primero que ya pasamos.
Serán 13.2 kilómetros de subida al 3.7%
Restan precisamente 10 kms nada más.
Grupo compacto prácticamente. Ojalá Santiago Buitrago vaya a la pelea por estos puntos para mantener su liderato de la montaña.
118 kms
En estos momentos nos encontramos con 13 ciclistas en fuga, ningún colombiano hace parte.
El pelotón se encuentra a 0:25 nada más.
Después de coronar el Puerto de las Abejas, nos encontramos ahora en una pequeña parte de lo que será el nuevo ascenso a Puerto del Viento.
118 kms para llegar a la meta
Acabamos de encarar el primer puerto del día, de segunda categoría.
Denominado como Puerto de las Abejas, el cual ganó Andreas Leknessund, el noruego pasó como primero.
Cabe mencionar que el líder de la montaña en esta Vuelta a España es Santiago Buitrago, el bogotano espera seguir vistiéndose de pepas azules hasta el domingo.
Sean todos bienvenidos…
Para este viernes 11 de septiembre se viene una frenética etapa entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas. Estepona, 210 kilómetros de recorrido y 3 puertos de montaña, especialmente el último en meta.
¿A qué hora empieza la Etapa 19 de la Vuelta a España 2026 hoy 11 de septiembre?
De acuerdo con la organización de La Vuelta, el inicio de etapa se dará sobre las 12:06 horas locales (05:06 de COL y 04:06 de MEX). Se tiene previsto que el último corredor ingrese a la meta aproximadamente a las 17:30 (10:30 de COL y 09:30). Son nada menos que 210.5 kilómetros de recorrido.
Salida y ruta Etapa 19, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?
El final en alto podría dejar ciertos asuntos resueltos en la Vuelta a España, todo si los escoltas de Enric Mas en la clasificación general llegan a tener un mal día. Es la etapa más larga de la actual edición, presentando un desnivel positivo de 4.190 metros acumulados. La duración es superior a las cinco horas.
En la primera mitad, los pedalistas atravesarán dos picos de segunda categoría (Puerto de las Abejas y Puerto del Viento). Después del sprint intermedio en Estepona, la subida será brutal con rampas máximas de 20% hasta Peñas Blancas (18.8 km al 6.5%).
¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online
Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abiertas de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.