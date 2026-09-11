Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Santiago Buitrago en la fuga!

74 kms

16 ciclistas siguen en fuga, allí se encuentra Santiago Buitrago, el bogotano luce la camiseta de pepas azules como líder de la clasificación de la montaña.

Pelotón a 3:00 allí aguanta Enric Mas para no perder más tiempo con Primoz Roglic, quien es segundo de la general y le sacó algunos segundos.

Nos encontramos en la subida de un repecho más no categorizado.