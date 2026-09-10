La Granja VIP 2026: estos son los nominados de la Asamblea y cómo van las votaciones

Cuatro participantes están en riesgo tras la primera Asamblea y podrían abandonar el reality este domingo

¿Quiénes son los nominados, al momento, en La Granja VIP? | @lagranjavipmx

La primera semana de La Granja VIP 2026 se encendió con la Asamblea de Nominación, celebrada la noche del miércoles 9 de septiembre. Mónica Escobedo y Rafa Mercadante recibieron los votos necesarios para sumarse a la lista de participantes en riesgo.

Ambos se unieron a María Karunna y Kevyn Contreras “El Bicolor”, quienes ya estaban nominados por las dinámicas previas de la semana. Aunque ya comenzaron las votaciones del público, la placa todavía puede sufrir cambios antes de la primera expulsión del domingo 13 de septiembre.

¿Quiénes son los nominados de la Asamblea en La Granja VIP 2026?

La primera Asamblea dejó como nuevos nominados a Mónica Escobedo y Rafa Mercadante, quienes recibieron los votos de los otros granjeros para unirse a la lista de riesgo. Con ellos, la placa provisional de nominados está integrada por:

María Karunna

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

María Karunna se convirtió en la primera nominada de la temporada desde el domingo 6 de septiembre, después de una cadena de nominación en la que Ivonne Montero decidió salvar a Kenny Avilés. Por su parte, El Bicolor quedó nominado tras perder El Duelo ante La Coreañera, luego de ser seleccionado por Julio Camejo, primer Capataz de la temporada.

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La lista todavía no es definitiva. Este jueves se llevará a cabo La Salvación, dinámica en la que uno de los nominados puede salir de la placa, mientras que el viernes llegará La Traición, que permite modificar nuevamente la lista.

¿Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP y cómo van las votaciones, según las redes?

Aunque TV Azteca no ha dado a conocer porcentajes oficiales de las votaciones, una encuesta realizada por la página de Facebook Vaya Vaya muestra la opinión de los seguidores del programa.

Kevyn Contreras: 51%

Rafa Mercadante: 24%

Mónica Escobedo: 14%

María Karunna: 11%

María Karunna aparecería como la más vulnerable de acuerdo con esta encuesta, seguida por Mónica Escobedo. Estos porcentajes no corresponden a la votación oficial. Además, la placa puede modificarse con las dinámicas de La Salvación y La Traición antes de quedar definida para el domingo.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público ya puede votar para apoyar a sus participantes favoritos y evitar que sean eliminados de La Granja VIP 2026. Los votos son positivos, por lo que deben entregarse al concursante que se desea mantener dentro de la competencia. Para participar hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Granja VIP en TV Azteca o abrir la aplicación TV Azteca En Vivo. Buscar la sección de votaciones de La Granja VIP. Elegir al participante que se desea salvar. Repartir los 10 votos disponibles entre los nominados o entregar todos a un mismo concursante. En la aplicación, se pueden obtener 10 votos adicionales al visualizar un video.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

Las galas de La Granja VIP 2026 pueden seguirse por televisión abierta a través de Azteca Uno y en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca. Además, Dinsey+ ofrece cobertura 24/7 con todo lo que sucede dentro de La Granja.

La gala de eliminación se realiza los domingos a las 20:00 horas, con Adal Ramones como conductor. La primera expulsión de la temporada está programada para este domingo 13 de septiembre de 2026.

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