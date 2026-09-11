Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026
Mucha acción cafetera en las principales ligas del mundo, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.
Después de una nueva fecha de actividad internacional, los jugadores de la Selección Colombia regresan al ruedo con sus respectivos clubes y tendrán un nuevo fin de semana cargado de fútbol entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. Los principales referentes de la Tricolor buscarán mantener el ritmo y seguir siendo protagonistas en las diferentes ligas de Europa y América, en una jornada que tendrá especial atención sobre figuras como Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, Daniel Muñoz y otros habituales de la Selección. Con las temporadas entrando en una etapa de mayor competencia, cada presentación será importante para los futbolistas colombianos que esperan llegar en el mejor nivel a los próximos retos con el combinado nacional.
Porteros
- Camilo Vargas: con Atlas, visita al Toluca este sábado 12 de septiembre a partir de las 6:00 p.m.
- Álvaro Montero: con Boca Juniors, recibe a Central Córdoba, este viernes 11 de septiembre a las 7:30 p.m.
- David Ospina: está sin club tras salir de Atlante.
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Defensores
- Johan Mojica: con Getafe, recibe a Deportivo el domingo 13 de septiembre a las 11:30 a.m.
- Wíller Ditta: con Cruz Azul, recibe al América en sábado 12 de septiembre a las 10:45 a.m.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Kocaelispor el domingo 13 de septiembre a las 12:00 p.m.
- Yerry Mina: con Cagliari, visita al Atalanta el sábado 12 de septiembre a la 1:45 p.m.
- Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, visita al Aston Villa este sábado 12 de septiembre a las 9:00 a.m.
- Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda recibe a San Lorenzo este domingo 13 de septiembre a las 5:15 p.m.
- Déiver Machado: está sin club tras salir de Nantes.
- Jhon Lucumí: con Juventus, visita a Sassuolo el domingo 13 de septiembre a la 1:45 p.m.
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Centrocampistas
- Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, recibe al Ipswich este sábado 12 de septiembre a las 9:00 a.m.
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro recibe a Fluminense este sábado 12 de septiembre a las 2:00 p.m.
- Ríchard Ríos: Benfica recibe el domingo 13 de septiembre a Gil Vicente a las 12:00 p.m.
- Gustavo Puerta: con Racing de Santander, recibe al Alavés este sábado 12 de septiembre a las 7:00 a.m.
- Juan Camilo Portilla: con Athletico Paranaense, visita a Coritiba este viernes 11 de septiembre a las 7:00 p.m.
- Jorge Carrascal: con Flamengo, recibe a Corinthians el domingo 13 de septiembre a las 3:30 p.m.
- James Rodríguez: está sin club tras salir de Minnesota United.
- Juan Fernando Quintero: con Independiente Medellín, visita al Boyacá Chicó el sábado 12 de septiembre a las 6:10 p.m.
- Jhon Arias: con Palmeiras, recibe a Sao Paulo el sábado 12 de septiembre a las 4:30 p.m.
Atacantes
- Jáminton Campaz: con Rosario Central visita a Tigre este domingo 13 de septiembre a las 12:45 p.m.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, visita a Gremio este sábado 12 de septiembre a las 2:00 p.m.
- Luis Díaz: con Bayern Munich, visita al SV Elversbeg este domingo 13 de septiembre a las 10:30 a.m.
- Jhon Córdoba: con Krasnodar, recibe al FC Akron Tolyatti este domingo 13 de septiembre a las 11:30 a.m.
- Juan Camilo Hernández: con Betis, visita al Villarreal el lunes 14 de septiembre a las 2:00 p.m.
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, visita al Farmalicao el domingo 13 de septiembre a las 2:30 p.m.