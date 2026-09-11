Vuelta a España 2026, etapa 20: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre se viene la disputa de la etapa ‘Reina’ de La Vuelta a España 2026 y todas las emociones se viven en Claro Sports.

Santiago Buitrago líder de la montaña en La Vuelta/ JOSE JORDAN / AFP.

Poco a poco se nos va terminando La Vuelta a España 2026. A la edición 81 de la última ‘grande’ de la temporada solamente le restan dos jornadas y se viene la prueba más esperada, denominada como ‘Reina’ para este sábado 12 de septiembre los ciclistas tendrán que encarar los últimos 5 puertos de montaña. En Claro Sports les traemos todas las emociones de la prueba entre La Calahorra y Collado del Alguacil.

¿A qué hora empieza la etapa 20 de la Vuelta a España 2026?

Se viene la etapa ‘Reina de La Vuelta 2026, se tiene contemplado para que inicie a las 12:36 del mediodía (hora local), dicho esto a las 06:36 de la mañana de Colombia estarán comenzando las emociones de esta fracción número 20 de la última ‘grande’ de la temporada.

Colombia: 06:36 a.m.

06:36 a.m. Centro de México: 05:36 a.m.

05:36 a.m. Argentina: 08:36 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 20, hoy 12 de septiembre?

A solamente dos días para que culmine la etapa 20 de La Vuelta a España 2026, llega la prueba más exigente de esta edición número 81. Denominada como la ‘Reina’ espera un día muy frenético, el cual está comenzando en La Calahorra y finalizará en Collado del Alguacil.

Será un día de altísima montaña, con 5 puertos de montaña: el primero de tercera, segundo, tercero y cuarto de primera, el último y el cual estará ubicado en meta será un gran puerto (HC), además de dos sprints intermedios. Un día para disfrutar del verdadero ciclismo de ruta.

Etapa 20 de La Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión.

Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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