Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 10 de septiembre de 2026

Los sorteos de dos loterías principales tuvieron emociones por la expectativa de enormes premios mayores y una variedad de secos.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La semana avanza y la actividad de los juegos de azar en Colombia no se detiene. Este jueves, se realizaron los sorteos de dos loterías principales, generando una gran expectativa con sus premios mayores y las diferentes posibilidades de secos. Como es tradición todos los días del año, los chances hicieron presencia con variedad de números y modalidades.

Lotería de Bogotá

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Lotería de Quindío

Resultados. – Lotería de Quindío. Resultados. – Lotería de Quindío.

Resultados de chances

Súper Chontico Noche: 8136-9

8136-9 Astro Luna: 8387 – Acuario

8387 – Acuario Caribeña Noche: 1147-8

1147-8 Sinuano Noche: 8102-1

8102-1 Dorado Noche: 5095-1

5095-1 Cafeterito Noche: 4233-4

4233-4 Pick 4: 1312

1312 Pick 3: 369

369 Motilón Noche: 7793-4

7793-4 Culona Noche: 5909

5909 Fantástica Noche: 0966-7

0966-7 Chontico Noche: 0279-2

0279-2 Paisita Noche: 5525

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

Te puede interesar