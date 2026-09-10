Isaac del Toro lanza advertencia previo al Gran Premio de Québec: “Mi nivel está subiendo”

El mexicano habló antes de la clásica canadiense y explicó sus objetivos con UAE Team Emirates-XRG rumbo al Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro competirá este viernes en Québec | Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Isaac del Toro volverá a competir este viernes 11 de septiembre en el Gran Premio Ciclista de Québec 2026, una de las dos pruebas en Canadá que forman parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Antes de la carrera, el mexicano habló con WielerFlits sobre sus expectativas, la estrategia del UAE Team Emirates-XRG y la importancia de tomar buenas decisiones durante la competencia.

El ciclista mexicano reconoció que dentro de su entorno existe confianza sobre sus posibilidades, aunque señaló que buscará mantener la calma durante los 206 kilómetros del recorrido. “Todos a mi alrededor son optimistas sobre mis posibilidades, pero tengo que intentar ser inteligente y rendir al máximo”, explicó Del Toro, quien apuntó que su objetivo será llegar con opciones al cierre de la carrera.

“Quiero estar en la final y dar lo mejor de mí. Estamos aquí como un equipo ambicioso, así que tengo que mantener este impulso”, agregó el corredor del UAE Team Emirates-XRG, quien liderará a un equipo que también contará con Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Adam Yates, Tim Wellens, Florian Vermeersch y Felix Großschartner.

Sobre la posibilidad de disputar un sprint reducido, Del Toro reconoció que será una situación que dependerá del desarrollo de la competencia. “El sprint siempre es un poco complicado. Pero si me encuentro en esa situación, me siento bien y estoy ahí con mis compañeros, entonces por supuesto que lo voy a intentar”, comentó el mexicano.

El corredor también habló sobre la posibilidad de tomar la iniciativa antes de la llegada. El trazado del Gran Premio de Québec contempla 20 vueltas a un circuito urbano de 10.3 kilómetros, con una subida final hacia las Llanuras de Abraham. “Es posible. La verdad es que mi perfil como ciclista se adapta bastante bien al GP de Québec. Tenemos que ver qué es lo más inteligente y luego intentar sacar el máximo provecho de la situación”, señaló.

Isaac del Toro: “Mi nivel está subiendo”

Del Toro también explicó las razones por las que decidió renovar su contrato con UAE Team Emirates-XRG hasta 2031. “En mi caso, se trata más bien de: ¿por qué no? No de por qué debería quedarme”, declaró el mexicano, quien destacó el entorno que encontró dentro del equipo.

“Es un entorno agradable para mí, y estoy muy contento con quien soy ahora. Agradezco el año que he tenido hasta ahora y, por supuesto, espero lo mejor para el futuro”, añadió el ciclista, quien explicó que su crecimiento continuará de manera progresiva y sin acelerar procesos.

“Mi nivel está subiendo. Estoy dejando que mi cuerpo aumente su capacidad con el tiempo y espero seguir mejorando con los años. Intento tomarme las cosas con calma. El tiempo me dirá cuándo estoy listo, o cuándo no”, expresó Del Toro, quien afrontará en Québec una competencia con presencia de corredores como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Tom Pidcock y Paul Seixas. La carrera podrá seguirse en vivo por Claro Sports, como parte de la cobertura del camino del mexicano hacia el Mundial.

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