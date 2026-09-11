¿Cómo tramitar tu testamento en la CDMX con descuento? Pasos y fecha límite en septiembre 2026

El trámite permite definir herederos, albacea y tutores, además de reducir futuros conflictos familiares por una sucesión intestamentaria

Una persona puede realizar tantos testamentos como considere necesarios | Reuters

Septiembre volvió a convertirse en una oportunidad para quienes buscan dejar en orden su patrimonio en la Ciudad de México. Con la campaña Mes del Testamento 2026 existen tarifas preferenciales, asesoría notarial y alternativas que permiten realizar el trámite por montos menores a los honorarios ordinarios. En la capital se puede otorgar un testamento desde los 16 años y no es necesario ser propietario de una casa o contar con un patrimonio de alto valor para hacerlo.

El costo dependerá de la vía elegida. La campaña del Colegio de Notarios de la Ciudad de México contempla una tarifa de 3,800 pesos con IVA y aviso de otorgamiento incluidos durante septiembre y octubre de 2026, mientras que el esquema de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) ofrece alternativas que parten desde 733.19 pesos para personas de 65 años o más.

¿Qué es un testamento y por qué es importante tramitarlo?

Un testamento es el instrumento jurídico mediante el cual una persona establece qué deberá suceder con sus bienes, derechos y determinadas obligaciones después de su fallecimiento. Permite decidir quiénes serán los herederos, nombrar a un albacea encargado de cumplir las disposiciones y, cuando corresponda, designar tutor para menores de edad, además de incorporar otras decisiones permitidas por la legislación.

Su utilidad no se limita a repartir propiedades. También puede contemplar bienes muebles, cuentas, derechos o patrimonio digital e incluso determinadas disposiciones familiares. Cuando una persona fallece sin testamento, la distribución de la herencia deja de depender directamente de su voluntad y debe seguir las reglas establecidas por el Código Civil mediante una sucesión intestamentaria. Esto puede implicar más trámites para los familiares y, cuando existen desacuerdos o menores involucrados, la intervención de un juzgado.

Además, el documento puede modificarse posteriormente. Una persona puede realizar tantos testamentos como considere necesarios y el último otorgado legalmente es el que tendrá validez, por lo que también es posible actualizar las decisiones cuando cambie la situación familiar o patrimonial.

¿Cómo tramitar tu testamento? Requisitos y paso a paso

La alternativa más directa consiste en solicitar una cita con alguna de las notarías de la Ciudad de México. Para la campaña notarial 2026 basta, de manera general, con ser mayor de 16 años, presentar una identificación oficial vigente con fotografía, cubrir el costo correspondiente y expresar al notario la voluntad que deberá plasmarse en el documento. Los testigos no son necesarios de manera ordinaria, excepto en situaciones especiales, como cuando la persona no puede firmar o leer, tiene determinadas limitaciones sensoriales, o cuando el interesado o el propio notario los solicita.

Quienes busquen las tarifas del programa de la DGRT deben seguir un procedimiento diferente. El primer paso es acudir a la Oficina Central de Regularización Territorial, un Módulo de Atención Ciudadana, una Jornada Notarial o un Testamóvil y presentar una identificación oficial vigente. Ahí se registran datos como nombre, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, correo electrónico y dos teléfonos de contacto, además de definir la modalidad del testamento.

Posteriormente se entrega una línea de captura para efectuar el pago correspondiente. Una vez cubierto el importe, se debe esperar aproximadamente 10 días hábiles para conocer la notaría asignada y después comunicarse con ella para programar la cita. En ese encuentro se manifiesta la voluntad ante el notario, se revisa el contenido y finalmente se firma el instrumento. La DGRT informará posteriormente cuándo y dónde estará disponible el documento para su entrega al titular.

¿Qué descuentos hay en septiembre, mes del testamento 2026?

Para quienes acudan directamente a las notarías participantes, el Colegio de Notarios fijó en 3,800 pesos el precio preferencial durante septiembre y octubre de 2026, cantidad que incluye IVA y el aviso de otorgamiento. Como facilidad adicional, algunas notarías abren durante los fines de semana de septiembre, con atención de 9:00 a 14:00 horas.

Sin embargo, los capitalinos también pueden encontrar precios menores mediante el esquema de la DGRT. Las personas de entre 16 y 64 años pagan 2,199.56 pesos por el Testamento Universal Básico y 3,187.31 pesos por la modalidad con dos o más legados. Para las personas de 65 años en adelante, el Testamento Básico tiene una tarifa de 733.19 pesos, mientras que la modalidad con dos o más legados cuesta 2,199.56 pesos.

Es importante no confundir ambos esquemas. Los 3,800 pesos corresponden a la campaña general del Colegio de Notarios, mientras que las tarifas desde 733.19 pesos forman parte del programa operado mediante la Dirección General de Regularización Territorial. Por ello, antes de acudir conviene definir cuál vía se utilizará y verificar las condiciones aplicables a la edad y al tipo de testamento requerido.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar tu testamento con descuento?

Para quienes pretendan aprovechar específicamente las facilidades promocionadas por la DGRT durante el Mes del Testamento, la fecha de referencia para iniciar el trámite es el 30 de septiembre de 2026. Una vez emitida la línea de captura dentro del proceso, la información difundida para este esquema señala que el pago correspondiente puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Existe, sin embargo, una diferencia importante para quienes prefieran acudir directamente con un notario. La campaña del Colegio de Notarios de la Ciudad de México mantendrá el costo preferencial de 3,800 pesos durante septiembre y octubre, por lo que esa alternativa no termina el último día de septiembre.

De esta manera, el 30 de septiembre es la fecha que deben tener presente quienes busquen iniciar el procedimiento con las tarifas especiales de la DGRT, mientras que quienes opten por la campaña general del Notariado capitalino todavía podrán aprovechar su precio promocional durante octubre. Antes de efectuar cualquier pago, lo recomendable es confirmar disponibilidad, modalidad y costo con la oficina o notaría elegida, especialmente si el testamento incluirá disposiciones adicionales.

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